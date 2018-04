即巿股評 港股直擊

周一恒指低開91點,迅即衝過30481點高位後又急速回落,最低跌至30184水平才反彈,收報30254,跌163點或0.54%;20天線(30395點)一再得而復失。

恒指連續兩個交易日都未能重返剛於上周四才收復的10天和20天線,更再度明顯跌穿EJFQ系統以0.75個標準差計算的TrendWatch上升通道,亦輕微失守過去「3個月」累積的約30300點至30600點的最大型成交量密集區(見4月17日「搏拳實錄」<熊吻別50天線>),30300至30600點現已成為恒指反彈的蟹貨阻力。

恒指技術走勢轉差,除了上周二本欄提及的敘利亞局勢、港滙弱勢以至美國總統特朗普「預告」將提出追加1000億美元針對中國進口商品加徵關稅清單等等因素,與老徐昨天詳述的美國商務部突然宣布即時制裁中興通訊(00763)激發市場憂慮中美貿易戰升溫更脫不了關係,甚至北韓上周五的勞動黨中央委員會三中全會通過停止核試和試射導彈,也未能刺激昨天恒指反彈。

北韓領袖金正恩率領高層出席的勞動黨中央會議通過,4月21日起,全面停止核試和試射洲際彈道導彈,並關閉咸鏡北道的豐溪核子試驗中心;向來「諗到就講」的特朗普即日就在Twitter發文表示,北韓停止核試,對北韓人民以至全世界都是十分好的消息,他正期待與金正恩會面(最新報道是美朝領袖訂於5月底至6月初會面)。特朗普可能沒有留意,金正恩表示停止核試的同時亦提到「北韓在短短不足5年內完美實現核力量建設…(現已)不再需要核試及試驗中遠程和洲際彈道火箭」,才會急不及待在Twitter表示這是十分好的消息。特朗普周日上午已在Twitter補充說「北韓(棄核)問題遠未有結論」(We are a long way from conclusion on North Korea)。

事實上,北韓在美國為首的西方世界不斷加大力度制裁的嚴苛環境,經過多年努力才建成現今的核力量,並因此「迫使」美國同意進行領導人會面。現在要北韓全面放棄核武,除非美國願意給予比擁核更為有利的「好處」,並且要使金正恩相信特朗普會履行諾言。

值得注意的是,北韓停止核試消息雖然未對恒指產生正面作用,但EFJQ指標卻顯示,恒指短期有條件超賣反彈,首先是中線市寬由3月23日至今一直在支持區或超賣區內爭持,大市超賣維持時間之長幾乎平了去年11月下旬開始的記錄,但同期間短線市寬只在4月4日開始的三個交易日輕微跌入其超賣區,一定程度反映大市或恒指在近期低位或已找到支持,再加上EJFQ系統的「詳細行業上升動力圖」顯示,整體行業動力自4月18日開始,已連續三日顯著增強,應可支持恒指快將會有超賣反彈。老徐只希望,恒指最好是等到本周五即月期指期權結算後才反彈,讓老徐的short 30600點call以及long 29200點put倉(見4月10日及16日「搏拳實錄」),「贏粒糖」算數。

老徐