即巿股評 港股直擊

近期市況反覆，恒指多次在30000點水平附近尋覓支持，在貿易戰和環球政局等不明朗因素下，投資者態度轉趨審慎。目前市況雖與去年的單邊牛市不盡相同，但對投資者來說可謂有危有機，如懂得靈活運用窩輪的話，一來可在淡市中直接做淡而獲利，另外如本身持有正股，買入認沽證亦可為投資組合買個保障，對沖持有的正股價格下跌的風險。事實上，從近日的窩輪資金流向可見市場對認沽證的需求也在上升。在過去的兩周裡，單計恒指認沽證便有超過9000萬元資金淨流入，重磅股騰訊(00700)相關的認沽證亦有近4000萬元資金淨流入，反映出不少投資者已積極進行這種部署。

利用認沽證為投資組合買個保障

一般投資者的投資組合內通常持有多於一隻股份，若要逐一為每隻持有的股份買入相應的認沽證，處理上會較繁複及費時，此外市場上個別較小型股份的相關認沽證亦未必有充足和合適的條款供投資者選擇。因此，我們觀察到投資者較傾向使用與恒指掛鉤的認沽證做對沖，付出少量資金買個保障，若大市向下，認沽證帶來的利潤抵銷持股的部份損失。事實上在過去一個月，恒指均受制於31000點水平，每逄大市反彈並靠近31000點附近，均見資金積極流入恒指相關的認沽證，上述提及的9000萬元資金淨流入便反映這一點。

投資者如考慮利用認沽證，按照筆者之前多次建議的「選擇窩輪三部曲」，可在挑選過程中尋找出條款較合適的產品。以下以近期最多資金流入的恒指認沽證為例：

選定行使價區域 - 恒指近日於30000點附近上落，投資者如留意29000點或以上的行使價，便可將範圍收窄至價外幅度約5%或以內的貼價產品



到期日 - 年期最少一個月或以上，以避免時間值耗損太快

街貨量 - 街貨量可設至30%或以下，集中於低街貨的產品

留意槓桿突出的產品 - 在搜尋結果內可進一步依槓桿由高至低排序，從中選出最高槓桿的一隻。按照以上方法，投資者若想利用恒指認沽證對沖，可留意：

恒指沽(20987)，行使價30058點，2018年06月28日到期，實際槓桿16.1倍；或

恒指沽(25460)，行使價29248點，2018年06月28日到期，實際槓桿17.6倍。

認股證搜索工具：

桌面版：https://www.gswarrants.com.hk/cgi/warrant/warrant_search.cgi

手機版：http://m.gswarrants.com.hk/cgi/warrant/wnt_search.cgi

註: 以上數據資料來自高盛認股證牛熊證網站 http://www.gswarrants.com.hk/

更多輪證推介，請瀏覽《港股360》之「輪證360」。