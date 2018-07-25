即巿股評 港股直擊 國際財經

美股上星期先升後跌，三大指數在上周五均下跌，拖累全周計只能微升。板塊輪動下，必需消費品和科技股有較大沽壓，並出現資金流進能源、工業、金融及非必需消費品等板塊的趨勢。

截至上周，美股初步已有150家上市公司派發成績表。根據市場研究機構Bespoke的數據顯示，已公布業績的企業中，有八成的盈利增長超過預期。【右圖】中可見，這是過去20年未曾出現過的盛況！當然，隨着更多企業公布業績，相關比例料將回落，但按照過去3個季度的上升趨勢，相信跑贏盈利增長預期的企業比例很大機會徘徊於偏高水平。

早前本欄曾引述市場研究機構Bespoke整合分析師對美股盈利的預測數據(把獲分析師上調盈利預估的企業數目，減去被下調盈利預估的企業數目，再除以相關企業總數，所得「淨盈利修訂比率」來推測美股整體業績期表現)，並指出業績期前，被下調盈利預估的企業數目多於獲上調的企業，通常意味企業實際業績表現較容易跑贏分析員預測，因而對股價產生刺激作用(詳見4月11日本欄)。然而，就剛出爐的企業業績及股票表現來看，並沒有帶來預期效果。

在業績公布後，統計相關公司股價平均錄得0.2%單日跌幅。若再劃分為「跑輸預期」，「符預期」和「跑贏預期」3個組合，若盈利表現失準，相關企業平均股價挫約3.86%；即使成績與預期水平相若，相關公司股價亦平均跌1.76%。只有那些盈利表現優於市場預期的企業，股價表現才有進賬，但也只是平均升不足半個百分點。

總括而言，過去兩周美股公布首季業績期間，中美貿易戰、中東地緣政治等消息滿天飛，令市場避險情緒顯著上升，有可能抵消了美股公布業績期間的部分利好消息，宜觀察這般情緒會否在餘下的業績期蔓延開來，導致即使首季盈利報捷，卻未能提振企業股價的情況。

港股方面，恒生指數上周跌近400點後，昨天低開91點繼而表現反覆，一度倒升63點，見30481點全日高，其後在科技股拖累下再度走弱，最多挫233點，低見30184點。港股午後處於上午波幅內，惟尾段偏弱，恒指最終收報30254點，跌163點(0.54%)。主板成交額跌至882億元，為今年2月大除夕半日市以來最低，上升股份佔37%。

本港多隻藍籌股陸續派發成績表，包括建行(00939)、國壽(02628)、平保(02318)、中行(03988)、中銀香港(02388)、中石油(00857)、中石化(00386)、中海外(00688)及神華(01088)等將於本周公布首季業績，勢左右大市表現。技術走勢上，恒指上周於50天線回軟，並接連失守10天、20天及100天線，日線RSI於50水平強弱分界回落，反映恒指反彈力度仍然欠奉；目前以上4條移動平均線滙聚在一起，形成待變格局，投資者暫宜採觀望態度。

信報投資研究部

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