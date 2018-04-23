香港財經 港股直擊

雷蛇(01337)公布，有意通過收購MOL Global, Inc.餘下全部已發行股本約65.1%，全面收購MOL Global，現金代價約6100萬美元(約4.8億港元)，並將透過建議法定合併完成。合併完成後，MOL Global將成為雷蛇的全資附屬公司。

雖然建議的合併須經MOL Global的股東批准，但雷蛇已經獲得其他主要股東的不可撤銷承諾投票贊成合併，加上雷蛇目前持有的34.9%股份，將足以批准進行合併。

雷蛇聯合創辦人兼行政總裁陳民亮表示，東南亞是全球GDP增長率最高的地區之一，同時亦擁有世界上其中一個最年輕的人口。鑑於MOL Global已經營運東南亞其中一個最大的電子支付網絡，MOL Global的業務整合能為雷蛇提供一個擁有無限發展潛力及令人興奮的新業務分部。此外，將能夠利用MOL Global的領先技術，以及其過去17年來建立的龐大內容、客戶及夥伴網絡，以擴展雷蛇在快速發展的東南亞地區的現有業務。

合併完成後，雷蛇目前的zGold將與MOL Global的MOLPoints虛擬信用積分業務結合，於單一實體下為玩家創造其中一個全球最大的虛擬信用積分平台。收購建議將為雷蛇提供進入全新業務類別及取得快速增長的跳板，輔助雷蛇目前的業務發展及創造更高價值。