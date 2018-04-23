今日 20:00
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港股直擊
中國鋁業(02600)公布，截至今年3月底止，首季盈利3.09億元(人民幣．下同)，按年下跌19.4%，每股盈利1.9分。
期內，營業收入366.7億元，減少10.47%。
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