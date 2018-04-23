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香港寬頻(01310)已停用客戶資料庫遭黑客入侵，行政總裁楊主光承認，未有在涉事伺服器上進行加密及移走客戶資料，將在「人力、物力、財力」方面推出補救措施，包括在3個月內，清除所有舊有客戶的資料，以及不會保存現有客戶完整的身份證及信用卡號碼。

楊主光提到，治本的方法是要令公司伺服器內的資料，不會對客戶構成影響，以及黑客不感興趣。上周提到公司存有360萬個客戶資料，當中90萬為舊客戶，香港寬頻承諾會在3個月內清除所有非現有客、即約90萬個用戶的資料。

至於現有客戶方面，現時是存有客戶完整的身份證及信用卡號碼，公司將會隨機抽走身份證號碼中兩個數字，撇除括號內的數字，即只剩餘4個數字，以作核實身份之用；信用卡號碼的16位數字之中，將只會保留首6位及尾4位的數字，因首6位數字是銀行代號，而尾4位數字則作認證用途。

楊主光又指，倘有客戶在未來日子取消服務，其個人資料最多保存6個月，上述有關的措施將向政府部門及警方詢問意見。

香港寬頻上周表示，一個存有已停用客戶資料庫的伺服器遭入侵，涉及截至2012年約38萬條固定及IDD服務客戶及服務申請人的個人資料，約佔其360萬條客戶記錄的11%，資料包括姓名、電郵地址、通訊地址、電話號碼、身份證號碼及約4.3萬條信用卡資料。