港股直擊 即巿股評

上周五美股三大指數下跌，美國10年債息逼近3厘。港股今早低開後曾倒升，不過沽壓始終較大，投資者入市意欲低迷。

恒指低開91點，報30327，跌逾120點後反彈，一度倒升63點，見30481點全日高，其後在科技股拖累下再度走弱，最多曾跌233點，低見30184。港股午後處於上午波幅內，惟尾段偏弱，恒指最終報30254點，跌163點或0.54%，受制廿天線(約30395點)。恒指連跌兩日累挫454點。

全日大市成交額跌至只有882.02億元，為今年2月大除夕半日市以來最低。

國企指數報12000點，跌54點或0.45%。

藍籌股跌多過升，騰訊(00700)連日受制10天線後，今日進一步失守400元關，跌1.55%，報394.0元，成交居首達76.35億元。平保(02318)於20天線爭持，收市漲0.67%，報82.05元，為成交第二大股份。建行(00939)守住8元關，收市跌0.25%，報8.04元，為成交第三大股份。中國聯通(00762)首季純利按年急增逾2倍，全日急升3.27%，收報10.74元，為表現最好藍籌。

焦點板塊

手機設備股：蘋果公司股價上周五急跌4.1%，市場續憂慮iPhone銷量情況。舜宇(02382)急跌6.9%，為最大跌幅藍籌；瑞聲科技(02018)跌1.9%。

中資航空股：出現反彈，中國國航(00753)連跌4日後，收升3.1%，為表現最好國指成分股。另外，東航(00670)及南航(01055)亦升逾3%。

內房股：海南房市調控力度加大，影響內房股氣氛。在海南有較大業務比重的雅居樂(03383)跌近6%；中海外(00688)跌1.9%；恒大(03333)跌4%。

汽車股：上周顯著受壓，今日普遍喘穩，華晨(01114)升1.3%；北汽(01958)升1.9%；廣汽(02238)升1.9%。瑞銀發表報告指，維持看好廣汽，認為市場對開放國內汽車市場的消息反應過度，維持「買入」評級。吉利(00175)表現遜色，收跌2.7%。

焦點股份

聯想集團(00992)：受不利消息拖累，今早一度挫逾半成，低見3.58元，續創多年低位；收市僅跌0.5%，報3.77元。美國國會委員會報告指出，懷疑中國政府支持部分企業進行間諜活動，以提高中國企業的競爭優勢，並點名華為、中興通訊、聯想集團等3間中國企業有可疑。

聯想控股(03396)：成為首間H股全流通的試點企業，股價早段一度急升逾8%，收市僅升1%，報25.15元。

個別細價股落鑊，煜榮集團(01536)大升七成一，成交急增，為最大升幅港股。

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