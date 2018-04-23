即巿股評 港股直擊

中美貿易戰略為降溫，中美雙方願意展開經貿談判，總算為中興事件之後，中美貿易戰帶嚟一個較為正面訊息。那邊廂金仔自動自覺話暫停核試，暫時唔再放飛彈，雖然其誠意仍被唔少國會議員質疑，但總算肯踏出第一步，而侵侵亦願意跟金仔見個面。可惜美國10年債息逼近3厘，令美股受壓，雖然目前喺新加坡黑期略見反彈，但反彈力度相當有限。至於港股低開後表現反覆，暫時喺20日線(30398點)前爭持。

恒指低開91點，報30327，一度倒升64點，見30482點半日高，可惜科技股弱過藥煲，早段曾跌233點，低見30184點。恒指中午報30310點，跌108點；國企指數報12033點，跌21點。半日大市成交額只有485.17億元，預期喺下周內地五一黃金周步近之際，成交只會愈嚟愈奀。

港股成也騰訊(00700)，敗也騰訊，即使其餘三大天王嘅平安(02318)，因為平安健康(01833)招股做好，半日升1.6%；而大笨象(00005)亦受惠息口趨升，近日跑贏大市；港交所(00388)亦見靠穩，可惜騰訊持續偏軟，港股亦因此易跌難升。騰訊再度失守400元大關，半日報收394.4元，跌1.4%，亦一直喺近日低位徘徊，加上大量牛證街貨喺380-395元等住被劏，大戶鋸呢塊大牛扒似乎機會甚高，而大股東減持批股價405元遲遲未能企穩，呢鋪真係一個肥央就燈死騰訊。雖然有消息指騰訊有意分拆旗下騰訊音樂娛樂上市，預計下半年美國掛牌，估值更高達250億美元。可惜遠水不能救近火，分拆最快要等下半年，暫時騰訊未見有利好消息出爐，企鵝仔短期唔精神。

內地為咗繼續發展5G及科技產業，當務之急係要急起直追IC芯片技術，預計內地將提供更多資源扶持半導體產業，相關半導體股有資金追入，而當中阿Man認為最有前途，當然係喺業內具領導地位嘅龍頭ASM太平洋(00522)，股價半日急升最高至115元，但高位見回吐，留意要走勢回復強勢，股價定要企穩112.5元水平之上，否則升勢又係曇花一現。不過手機設備股就跌勢未止，除咗中興事件之外，家吓華為隨時亦被拖埋落水，成為犧牲品，加上市場擔憂iPhoneX銷量如江河日下，相關手機設備股今日再顯著下跌，暫時未係接飛刀時候，寧願睇定些少，謀定而後動。

阿Man之前一直強調，港滙疲弱唔係港股致命傷，拆息向上定必抽住港股後腿，呢兩日港股表現正正可以引證呢一點。由於港滙已略為回升，唔再貼住7.85元弱方兌換保證，金管局呢幾日未見再出手接港元，但1個月及以上拆息持續向上，令港股完全彈唔起，上周五恒指更再失守多條移動平均線，睇嚟除非拆息回順，否則港股唔再跌已偷笑，暫難寄望重上31000水平，尤其50日線及100日線開始匯聚，30600至30700阻力唔少，除非能一舉突破30800點並企穩之上，否則大市喺期指結算前，仍然喺29800至30800之間反覆偏軟。

內需股仍然係資金避險對象，除咗內需股，不妨望多兩眼幾隻基建股，除咗唔大受貿易戰影響，同時亦受惠「一帶一路」持續發展，之前受市場冷落，喺市況再度偏軟下，或再發揮其資金避風港作用。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)