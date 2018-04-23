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今日 12:13 港股直擊 即巿股評

半日跌108點 騰訊受壓 聯通跑出

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上周五美股三大指數下跌，港股今早低開後，反覆偏軟，受制廿天線(約30398點)。

恒指低開91點，報30327，跌逾120點後反彈，一度倒升63點，見30481點半日高，其後在科技股拖累下再度走弱，今早最多曾跌233點，低見30184。恒指中午報30310點，跌108點或0.36%，受制廿天線(約30398點)，大市成交額只有485.17億元。

國企指數報12033點，跌21點或0.17%。

藍籌股方面，中國聯通(00762)首季純利按年急增逾2倍，股價半日升3.65%，為半日表現最好藍籌。

食品股跑贏，旺旺(00151)及萬洲國際(00288)分別升2.69%及0.73%。

騰訊(00700)再度失守400元，跌1.45%，報394.4元，為半日最高成交金額股份。

市場續憂慮iPhone銷量，舜宇(02382)急跌5.47%；瑞聲科技(02018)跌1.81%。

中資航空股出現反彈，中國國航(00753)連跌4日後，今早升3.55%，為表現最好國指成份股。另外，東航(00670)及南航(01055)分別漲4.53%及2.54%。

個別內險股逆市造好，中國平安(02318)分拆的平安好醫生(01833)今正式招股，中國平安半日升1.6%。中國太平(00966)創1周高，升2.42%。另外，新華保險(01336)及中國再保險(01508)分別升0.57%及0.61%。

更多港股資訊，請瀏覽<港股360>。

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