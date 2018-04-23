即巿股評 港股直擊

上個星期五(4月20日)臨放假先嚟失手真激氣，朝早11點見恒指5分鐘圖SlowSTC(14,3)出現超賣，miss咗都唔緊要，因為仲有下半場1點20分同2點半恒指5分鐘圖SlowS TC(14,3)都出現超賣，不過呢三次超賣出現得太過迷離，個市嘅點數愈跌愈有，分鐘圖個超賣就超極都唔彈，最多喺下晝2點45分恒指5分鐘圖SlowSTC(14,3)嘅%K線同%D線由超賣上返去中軸水平，跟手%K線跌穿條%D，再次沉淪喺超賣嘅水平，恒指牛(59971)真係無晒辦法，見到個市咁霉但又有個短期「黃金交叉」喎，入咗嘅話擺明要捱價，既然係咁就更加唔搞隻(59971)住，搞咗都要拿拿聲走人；「咁隻騰訊(00700) 呢？」，照save入「我的股票」listing先囉，save 住唔會有事架，只係疑似「雙底」嘅物體就更係無咗啦，不過讀者Judy話我知佢好友羊羊揸住騰訊熊，驚咩呢？都講過我唔會100%準架嘛！我都會睇錯市同輸錢架嘛！今日咪全靠啲科技股拖低個市囉(唉~我戥我班developer 仔仔慘咋，四個有三個買咗騰訊，全數400蚊以上入市)。

依家10點21分，睇返恒指，暫時最低做過30187點，依家報30220點，跌198點，你都可以話個跌幅係收窄咗少少嘅；至於日線圖上嘅短期「黃金交叉」同「楔形」都係健在，而恒指現水平又處於「楔形」嘅中間；畫畫吓仲被我畫咗個「三角形」出嚟，而恒指依家現水平又剛好係呢個「三角形」嘅底，怪不得等咁耐恒指企喺呢個位唔上又唔落啦。

依家10點半，恒指點數做緊30195點，跌222點，將呢個數點放喺恒指牛熊證街貨圖上，其實都只係將30100至30199點裏面嘅少部分街貨食咗；就算用到暫時做嘅低位30187點去計，結果都係一樣。再向下數嘅話，落多100點其實係無乜睇頭，事關30000至30099點呢度得2張期指嘅街貨，唔知係咪唔記得咗呢；但再落多100點嘅話，即係29900至29999點，呢度就有成1047張期指，假設再向下行到29800嘅話，咁就連29800至29899點嗰795張期指都食埋，講緊只係料依家向下行多400零點就可以食到2061張張期指，望望月曆，今日4月23日，下個星期一(30日)就期結，得一個星期時間殺唔殺到400幾點？若然殺得到落去嘅話，唔通短期「黃金交叉」係一個假象？抑或個市殺到落去「楔形」底(約29766點)， 短期「黃金交叉」先至發揮作用？如果係真嘅話，即係個市點都要穿 30000點啦？媽，我好亂呀，張紙被我畫到花晒，就嚟穿添呀！ 「諗唔到咪行開吓囉，可能過一陣就會諗到呢！」 我老媽有時會咁同我講；如果呢個世界有「財經通勝」，可能今日係「宜觀察，忌落場」。

今日對我嚟講係一個比較特別嘅日子，就係我公公剛好走咗一年，多謝過去一年來大家都扶我走出呢個難關；今日亦都係我老爸榮休嘅大日子，成世人打份工一做就做咗30幾年，到依家55歲先嚟第一次派散水餅，老爸，你係得嘅！

作者阿珊，從事財經及投資版報道超過10年，由平面媒體走到網絡 世界，《鐘擺戰策贏港股》作者。相信技術分析， 由窩輪到牛熊證無一不炒，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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