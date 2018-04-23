港股直擊 即巿股評

上周五美股反覆向下，道指挫201點，報24462。港股上周五跌近三百點後，今早沽壓持續。

恒指低開91點，報30327，跌逾120點後反彈，一度倒升63點，高見30481，在20天線(約30400點)附近爭持。其後在科技股拖累下再度走弱，截至10時9分，恒指跌220點，報30197。

國企指數低開37點，報12016，最新跌66點，報11987。

內地股市早段表現反覆，上證指數現報3065，跌5點。

科技股明顯跑輸，蘋果公司上周五急跌4.1%，成為表現最差道指成分股，拖累科技股。騰訊(00700)最新跌1.6%，報393.8元。

手機設備股繼續捱沽，舜宇(02382)急跌8%；瑞聲科技(02018)挫半成，市場續憂慮iPhone銷量。

聯想集團(00992)被美國懷疑進行間諜活動，股價再跌半成，續創多年低位。

中資金融股表現相對較好，平保(02318)逆市升0.4%，報81.85元，集團旗下平安好醫生(01833)今日起開始公開招股。國壽(02628)料首季盈利按年增1.1至1.3倍，最新股價無升跌。

中資電訊股亦相對堅挺，中移動(00941)首季純利升4%，今早高開0.4%，報73.4元，最新微跌0.1%；聯通(00762)上周五收市後公布首季純利按年急增逾2倍，今早甫開升逾4%，見兩個半月高位。