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今日 09:30 港股直擊 即巿股評

恒指低開91點 騰訊偏軟

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上周五美股反覆向下，道指收市報24462，跌201點。港股今早低開。

恒指低開91點，報30327。

國企指數低開37點，報12016。

蘋果公司上周五成為表現最差道指成分股，拖累科技股。騰訊(00700)今早低開2.6元，報397.6元。

平保(02318)高開0.5%，報81.9元，旗下平安好醫生(01833)今日起開始公開招股。

中移動(00941)高開0.4%，報73.4元。

個股方面，聯想控股(03396)已申請參與H股全流通試點項目，股價今早高開逾半成。

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