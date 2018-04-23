上周五美股反覆向下，道指收市報24462，跌201點。港股今早低開。
恒指低開91點，報30327。
國企指數低開37點，報12016。
蘋果公司上周五成為表現最差道指成分股，拖累科技股。騰訊(00700)今早低開2.6元，報397.6元。
平保(02318)高開0.5%，報81.9元，旗下平安好醫生(01833)今日起開始公開招股。
中移動(00941)高開0.4%，報73.4元。
個股方面，聯想控股(03396)已申請參與H股全流通試點項目，股價今早高開逾半成。
上周五美股反覆向下，道指收市報24462，跌201點。港股今早低開。
恒指低開91點，報30327。
國企指數低開37點，報12016。
蘋果公司上周五成為表現最差道指成分股，拖累科技股。騰訊(00700)今早低開2.6元，報397.6元。
平保(02318)高開0.5%，報81.9元，旗下平安好醫生(01833)今日起開始公開招股。
中移動(00941)高開0.4%，報73.4元。
個股方面，聯想控股(03396)已申請參與H股全流通試點項目，股價今早高開逾半成。
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