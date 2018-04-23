港股直擊 即巿股評

港股上周跌近四百點，市場關注中國科技股情況，藍籌股季度業績密集公布，表現亦將影響大市。

上周五美股反覆向下，蘋果公司繼續受供應商業績影響，投資者憂慮iPhone銷量，股價急跌4.1%，成為表現最差道指成份股，並拖累科技股下跌。道指最多跌289點，收市報24462點，跌201點或0.82%；納指收報7146點，跌91點或1.27%。標準普爾500指數報2670點，跌22點或0.85%。全個星期累計，三大指數升幅介乎0.4%至0.6%。

貿易摩擦仍然是市場焦點，國際貨幣基金組織(IMF)總裁拉加德，呼籲通過對話和以規則為基礎的多邊機構解決貿易摩擦。那邊廂，平壤政府公布停止核武測試與停止北面核武試驗場的運作。特朗普及其他西方國家政府隨即發表聲明，歡迎北韓作出上述決定。不過特朗普星期日於社交媒體Twitter表示，離解決上述問題仍有一大段距離。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，較本港上日收市價比較，造價個別發展。滙控(00005)ADR折合港元計收報77.84元，較本港上日收市升1.04元；騰訊(00700)ADR收報396.18元，跌4.02元；國壽(02628)ADR收報21.96元，升0.21元。中海油(00883)ADR收報13.16元，升0.24元；中石油(00857)ADR收報5.85元，跌1仙；中石化(00386)ADR收報7.57元，升7仙；中國鋁業(02600)ADR收報4.96元，跌6仙。至於電訊股，中移動(00941)ADR收報72.98元，跌0.12元；聯通(00762)ADR收報10.45元，升5仙，公司公布首季純利按年飆升2.49倍。

恒指上周五一度升穿50天線(約30681點)阻力，惟午後受壓，收報30418點，跌290點或0.9%，收於50天線、100天線(約30624點)、10天線(約30544點)和20天線(約30453點)滙聚處之下。技術走勢維持三角形收窄形態，短期待變。

此外，多隻藍籌股包括建行(00939)、中行(03988)、國壽、平保(02318)、中銀香港(02388)、中石油、中石化、中海外(00688)、神華(01088)及萬洲(00288)將於本周公布首季業績。中國平安(02318)分拆的平安好醫生(01833)將發行1.6億股，集資額達87.7億元。每股招股價介乎50.8元至54.8元，每手100股，入場費5535.22元。該股將於今日至周四(26日)公開招股，5月4日上市。

美國總統特朗普先前揚言向中國進口商品追加1000億美元的加徵關稅清單，詳情最快於上星期公布，但直至美國時間周日凌晨仍並未見落實。反之，美國商務部於4月16日發布聲明，禁止美國企業向中興通訊(00763)出售電子技術及通訊零件，禁制令為期長達7年；商務部發言人並強調，禁令即時生效，沒有扭轉或商量餘地。此外，美國國會委員會報告指出，懷疑中國政府支持部分企業進行間諜活動，以提高中國企業的競爭優勢，並點名華為、中興通訊、聯想集團(00992)等3間中國企業有可疑。聯想上周五收報3.79元，跌3.6%，留意短期表現。

金管局上周密集接盤，令港元拆息上升，與美息差距略為收窄後，港滙隨即回升，上周五收報7.8437，在弱方保證水平之下。

國務院對《雄安新區規劃綱要》的批覆向社會公布，雄安新區的定位包括4個，即綠色生態宜居新城區、創新驅動發展引領區、協調發展示範區、開放發展先行區。規劃建設雄安新區的目標是，到2035年，基本建成綠色低碳、資訊智慧、宜居宜業、具有較強競爭力和影響力、人與自然和諧共生的高水平社會主義現代化城市。

焦點股份

聯想控股(03396)：中國證監會表示，聯想控股成為首間H股全流通的試點企業。公司會就申請的進展及細節，作出進一步公告。聯想控股上周五跌3.9%報24.9元。

國壽(02628)：發盈喜，預計首季純利按年增長1.1至1.3倍，以去年同期純利61.49億元人民幣計算，首季純利達到129.13億至141.43億元人民幣。國壽表示，盈利大幅上升，主要由於傳統保險準備金折現率假設更新，減少了保險合同的保證金。