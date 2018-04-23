即巿股評 港股直擊

中美貿易戰有新發展。美國總統特朗普先前揚言向中國進口商品追加1000億美元的加徵關稅清單，詳情最快於上星期公布，但直至美國時間周日凌晨仍並未見落實。反之，美國商務部於4月16日發布聲明，禁止美國企業向中興通訊(00763)出售電子技術及通訊零件，禁制令為期長達7年；商務部發言人並強調，禁令即時生效，沒有扭轉或商量餘地。另外，商務部又公布，去年11月啟動的反補貼及反傾銷調查結果初步裁定，2016年的中國進口估算價值6億美元的普通合金鋁板享有(政府)補貼，因此決定(對中國合金鋁板企業)徵收最高113%的反補貼稅，最終裁決將於8月30日宣布。

美國商務部突然耍出這兩招連環拳，顯然是為中美較早前開打的貿易戰(美中各自拋出總值500億美元的懲罰性關稅方案)擂鼓助攻。而有關合金鋁板反補貼稅的最終裁決尚待4個多月後才知道結果，即時影響有限，但針對中興通訊的禁制令，已造成公司4月17日開始停牌，中興董事長殷一民上周五在深圳總部舉行記者會坦言「這樣的制裁將使公司進入休克狀態」。

更值得注意的是，4月21日《信報》引述美國國會委員會報告指出，懷疑中國政府支持部分企業進行間諜活動，以提高中國企業的競爭優勢，並點名華為、中興通訊、聯想集團(00992)等3間中國企業有可疑。美國財政部國際市場與投資助理財長Heath Tarbert在一個金融論壇更提到，正考慮動用40多年前通過的法例，讓總統宣布國家經濟進入緊急狀態，有權直接否決涉及中資的交易，甚至凍結中國公司在美國的資產，遏止中國投資美國敏感科技行業。

內地環球網批評美國國會委員會的有關報告是欲給中國扣「商業間諜」帽子；中國外交部發人華春瑩則迅速駁斥，美方動作頻頻，既暴露了「只許我有不許你有」的霸權心態，而政策如果建立在各種「可能的無稽之談」的基礎上，是「極不負責任且危險」的。當前中美關係正處在十字路口，希望美國人能夠刷新他們的國際關係理念和觀念，順應時代發展潮流，而不是逆潮流而動。

老徐在4月10日的「搏拳實錄」已講到，中美兩個大國不論在政治(例如朝鮮半島局勢)或經濟(例如目前的貿易戰)領域的爭議，最後都可以在談判桌上解決，而願意稍為作出讓步的一方(絕大多數是中國)，最多只會有些「皮外傷」，不會「傷筋動骨」。因為老徐仍然堅信，中美兩國決策層都有足夠智慧可以避免墮入修昔底德陷阱(Thucydides’s Trap)的宿命——新崛起的大國與現存大國為了霸主地位而以戰爭告終。

事實上，老徐早在今年初已「察覺」，美國似有不斷找中國麻煩的傾向(見1月22日「搏拳實錄」〈回調的最佳藉口〉)，但中美這兩個全球最大的經濟體都深知，一旦爆發全面筫易戰的影響非同小可。故此，估計美國直到今年11月的中期選舉之前，仍會不時向中國作出多方面「留有(轉機)餘地的挑釁」。

老徐