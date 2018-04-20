香港財經 港股直擊 國際財經 重要通告

滙豐控股(00005)主席杜嘉祺表示，展望未來，預期目前的經濟增長將延續至整個2018年，雖對全球經濟的短期前景感到樂觀，但風險仍然存在，包括受保護主義的威脅。

杜嘉祺在倫敦股東會致詞稱，歐洲經濟增長可能已經見頂，但美國最近推出稅務及支出計劃後，滙控調高對該國經濟增長的預測，而新興市場的增長預料亦會加快，尤其是亞洲，相信今年將會是另一個強勁增長的年頭。

同時，《跨太平洋夥伴全面進展協定》宣告達成，加上《區域全面經濟夥伴關係協定》、東盟2025年願景及「一帶一路」等其他貿易自由化倡議，進一步加強市場的樂觀情緒。

不過，杜嘉祺表示，雖然對全球經濟的短期前景感到樂觀，但認為風險仍然存在。潛在的貨幣緊縮措施，以及保護主義的威脅，都可能拖累經濟增長。國際關係緊張，或會對經濟造成更加深遠的影響，特別是中美兩國最近加徵關稅的事件，滙控繼續於日常的風險管理中模擬和預測各種情境，以應對可能性較低，但並非不可能發生的問題。

行政總裁范寧則重申，股份回購政策維持不變，並將於適當時候考慮採取行動。在提供資金支持業務增長及維持派息水平後，會在獲得監管機構批准的前提下，考慮回購股份，並計劃於可見將來維持現時的年度派息水平。