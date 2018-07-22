即巿股評 港股直擊

消費及科技股份捱沽，拖累美股再度回軟，道指周四收市跌逾80點，納指收市險守7200點水平。內地股市回軟，上證綜指周五收市跌逾1%。港股結束兩個交易日的升勢，恒指上周五低開後反彈，曾經收復30800點水平，但之後再度回軟，午後跌幅擴大至逾350點，收市仍跌約290點。向上阻力留意31000點水平，支持參考30000點關口。資金流方面，周四恒指好倉有逾2100萬元流出，同日淡倉流入逾1.2億元，累計5天，好倉流入逾8700萬元，淡倉流入逾780萬元。

截至周四，牛證街貨密集區為收回價29900至29999點，而熊證街貨密集區則為收回價31100至31199點。另一方面，牛證資金主要流入之收回價區域為29900至29999點；而熊證則主要流入之收回價區域為30900至30999點。

如看好恒指，可留意牛證(60036)，收回價29950點，行使價29800點，18年8月到期，兌換比率12000。相反如看淡恒指，可留意熊證(63168)，收回價30850點，行使價31000點，18年8月到期，兌換比率12000。

騰訊(00700)經過兩日的反彈後，周五先升後回，早段曾重上406元，但及後逐步回軟，午後跌幅更曾擴大至近2%，一度失守400元關口，收市仍跌逾1%，險守400元水平。逾900萬元資金在周四流入騰訊認購證，5日累積流入逾7,000萬元。市場資金近日亦換馬至行使價較低的產品，看好可留意騰訊購(19872)，行使價436.88元，18年6月到期。或價外幅度更低的騰訊購(11343)，行使價410.2元，18年7月到期。相反看淡則可留意騰訊沽11243，行使價359.80元，18年9月到期。

外電報道，美國財政部計劃動用緊急法案，限制中國在高科技等敏感技術的投資，加上台積電的業績不及預期，市場憂慮手機產品需求下跌，手機設備股急跌。瑞聲科技(02018)周五低位曾急跌逾9%，一度失守120元關口，收市仍跌逾7%，連跌8個交易日。看好可留意瑞聲購(22908)，行使價139.8元，18年7月到期。

舜宇光學(02382)周五低位曾跌逾6%，跌至140元附近略見支持出現，收市仍跌逾半成。向上觀望重上150元的機會，支持參考一個月低位137.9元水平。看好可留意舜光購(19870)，行使價159.08元，18年7月到期。或舜光牛(58488)，收回價129.88元，行使價125.88元，18年11月到期。看淡可留意舜光沽(24246)，行使價111.78元，18年9月到期。

早前強勢的金蝶國際(00268)，周五先升後回，股價低位曾急跌逾9%，險守7元水平，收市仍跌逾7%。觀望強勢股回勇，可留意金蝶購(11743)，行使價8.68元，19年1月到期。或更價外的金蝶購(28175)，行使價9.59元，18年9月到期。

港滙弱勢，金管局近日多次入市承接港元沽盤，市場預期本港銀行有機會步入加息周期。滙豐(00005)周五逆市向好，高位曾重上77元水平，收市仍保持升勢。向上阻力留意一個月高位77.9元，支持參考76元水平。看好可留意滙豐購(25042)，行使價78.93元，18年7月到期。或滙豐牛61250，收回價74.08元，行使價73.08元，18年11月到期。

另一隻本地銀行股中銀香港(02388)，近期表現亦算不俗，周五保持在39元附近徘徊，收市微跌。向上觀望上試40元的機會，支持參考10天線37.95元。看好可留意中銀購(11983)，行使價42.05元，18年10月到期。或平安牛(66074)，收回價36.28元，行使價35.88元，18年11月到期。

《瑞信香港認股證及牛熊證銷售主管何啟聰》

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