今日 16:57
重要通告
港股直擊
北京京客隆(00814)公布，按中國會計準則所編制，截至今年3月底止首季淨利潤2570萬元(人民幣‧下同)，按年增17.53%。
期內，營業收入34.1億元，按年跌3.97%。
金管：走資符預期 未見受狙擊
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楊潤雄發表TSA的公開言論
葉建源
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泰國「煮」婦女王 媽媽幸福味道
陳春燕
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旁觀中美博弈 短炒企業季績
陸文
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貿戰各有盤算 板塊榮辱互見
恒昇
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Taking advantage of China’s ‘Middle Kingdom’ mentality
Chung Man｜ EJ Insight
開設進階版共享工作間 創科老手複製YC孵化器
StartupBeat
中美貿戰 強積金部署考慮港股
胡彥希
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財富管理
中興:美禁令不能接受 嚴重危及生存
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美國會點名中興華為聯想 涉商業間諜活動
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李小加:同股不同權諮詢結果下周二公布
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美專家建議暫時勿買中興手機
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中興董事長:美制裁或令公司進入休克狀態
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阿里購芯片企業中天微
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油價高位回軟 蘋果挫 道指低收83
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迪亞斯卡內爾當選古巴總統
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