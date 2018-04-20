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中興通訊(00763)就被美國制裁舉行發布會，公司董事長殷一民及總裁趙先明均有出席，但發布會舉行10分鐘隨即結束。

殷一民在會上表示，美國的禁令可能導致中興通訊進入休克狀態，對公司全體員工、遍布全球的運營商客戶、終端消費者和股東的利益造成直接損害，堅決反對禁令。

他指出，公司各個主要產品的核心零件，大量使用自己研發設計的專用芯片，但是仍有大筆的通用器件，不可避免的外購，還要加大技術投入進一步提高，認為訊息產業是全球開放程度最高的產業，各國都在領域裏發展技術，導致採購鏈全球化非常分散，並無任何一個國家，能夠獨立完成所有產業鏈。

殷一民稱，雖然美國處於領先地位，但美國企業同樣不可避免需要全球產業鏈，因為對於中興的制裁，導致公司的產業鏈中斷，但強調不意味中興沒有核心能力。

他強調，反對把貿易政治化，又認為「求人不如求己」，反對某些國家單邊主義破壞全球產業鏈，並表示將加大研發投入。

他亦坦言，這次事件應好好思考一下價值投資的安全邊際問題，公司若隨時可能因為某些外力瞬間死亡，肯定不能作為價值投資的標的買入，又指中興將通過一切​​法律手段來解決問題。

美國商務部早前發出禁令，禁止美國企業未來7年內向中興通訊出售零件。