即巿股評 港股直擊

讀者梁太問:「你好，我想問玖龍紙業(02689) 和友邦(01299)，前景如何？甚麼價可以買入，上望價多少？謝謝！」

林嘉麒 宏滙資產管理董事及投資策略總監

「我覺得兩隻股份都可以買入，尤其是友邦，我覺得短期的爆發力或會較多。早前，友邦股價由72元回落，但消息面卻未完全發酵。近期市場焦點都是內地如何開放行業的外資新規，這方面友邦是能夠受惠。現時友邦股價約68元或是50天線附近，都可以買入搏中長線走勢。另一方面，現時很少股份都處於上升軌道，

友邦已經兩個月處於上升軌，勢頭是理想，現價可考慮。至於玖龍紙業的情況都是理想，但可能要稍為等侯。玖紙去年全年業績表現不俗，但可能要待產品價格或營運數據消息出台，股價才會有反應。總體來說，短線不怕貴的話，可以買入友邦，若中長線不介意等的話，可以現價11.8元附近買入玖紙。」

蔡向成 元富證券(香港)研究部經理

「玖龍紙業截至12月底止的中期業績表現不俗，純利按年增加1.26倍，毛利率亦增6.3個百分點至24.5%。不過，人民幣踏入2月後持續低企，紙業股一向外幣負債較多，加上原材料以美元計價，令毛利率受壓。中美貿易戰持續，市傳中國考慮推動人民幣漸進貶值，以應對貿易爭端，市場憂慮玖紙成為貿易戰下的犠牲品。另外，玖紙技術走勢轉差，受制於由2月底建立的下降通道，加上現價跌穿最近一年的成交量密集區約12.2港元，後市未宜樂觀。友邦的情況則較為理想。中國較早前在博鰲論壇提出，開放內地金融業，落實外資經營限制，新政為已踏足中國市場的友邦帶來更多商機。目前友邦只能在上海、北京、江蘇、廣東銷售產品，未來有望擴張銷售區域，前景應為不俗。惟大市有所轉弱，建議可吼股價回調至50天及100天線附近約65.8港元買入。」

伊馬仕 信報投資研究部

「內地近年陸續關停一些存在污染問題的中小型紙廠，加上今年開始禁止未分類的廢紙入口，加上全球紙漿價格亦見上漲。結果紙價續升，內地多家紙廠亦下發漲價通知；年初時，玖龍紙業曾表示，春節過後在中國的八大基地全都加價兩成至七成，預期上半年原料市場仍會加價，該公司將跟隨原料成本變化來進一步調整價格。估值上，預測巿盈率只有6倍，其實算是便宜；然而，對於一般讀者而言，要緊貼行業的周期變化並不容易；縱然看好，也不宜孤注一擲。至於友邦，上年度業績勝市場預期，加上內地承諾向外進一步開放金融業，對友邦內地業務應有更正面影響。預測巿盈率17.7倍，也不算高，理論上也可看好中線。技術走勢來看，玖龍紙業暫時仍屬上落格局，估計暫時會在11至13元區間上落；友邦月初曾創新高，見72.1元；68元水平附近應可考慮買入。可作參考。」

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