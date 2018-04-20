即巿股評 港股直擊

上日筆者在另一節目跟不少股佬一樣，話要睇實恒指與多條平均線正在滙聚，短期將現突破性走勢。今早認真陰倒炒鬼，上午倒跌過百點後拗腰倒升廿幾點時，筆者也相當雀躍，小注追買恒指牛，之後恒指在幾分鐘內升幅擴大至140點，高見30848，重上50天線(約30721點)，當時無諗過食胡，結果由贏變輸，恒指午後暫時最低見30470，跌238點。

今次均線匯聚是值得金晴火眼睇實，不能與2月尾及3月21日相提並論，因為今次多了100天線成了四線滙聚，是2016年7月初，即英國脫鈎公投「黑天鵝」喘穩之後首次，而且四線之中最上方的50天線是向下發展，而較下方的10天正向上發展，換句話除非大跌，否則10天線以及恒指本身將可輕易地升穿50天線，觸發短期升勢，先挑戰本月高位即12日的31094，之後是3月21日的31978。當然，炒鬼包括筆者求的只300至500點的升幅，即31200點附近已夠食肥牛。

執筆時，恒指跌幅一度收窄至168點，期指一度轉高水逾廿點，對後市重新爆上仍有些少憧憬，但勿選太貼價恒指牛證，較理想是要有至少900點以上收回水位才值博，高槓桿不是首要考慮。

當然就算重磅內銀股肯發力，日前已罕有地發出紅燈弱勢的騰訊(00700)仍是升市關鍵。筆者上期話準備部署買騰訊(00700)牛，不過本周三正股14天RSI未跌至32已作出反彈，今日復見跌勢，午後曾跌1.8%見398.4，RSI才38.3，宜忍，不排除跌穿周三的393.4元，刷新今年低位，貿易戰科技戰繼續衝擊投資者信心。

羅崇博 (杜比)