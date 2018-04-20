即巿股評 港股直擊

今日與大家分析電訊設備股中興通訊(00763)，去年受惠於大市氣氛暢旺，以及與手機設備相關股份受到追捧，股價由2016年底的13.48元，升至去年11月21日最高收報32.30元，不足一年累升近1.40倍，以2016年底此股市值已逾百億來說，去年股價卻有如此升勢，表現相當優秀。筆者認為這跟集團去年盈利表現極佳也有直接關係，截至去年12月底集團股東應佔溢利約45.68億元人民幣，相對2016年底蝕逾23億元人民幣，錄得轉虧為盈，並且2017年業績表現，為過去五年表現最好，相對第二好的2015年約賺32.08億元人民幣，多出超過42%。

股價現於廿六元有阻力

然而，去年11月股價高位過後顯著回落，於12月6日一度低見25.20元，收報25.85元，之後股價主要在25至30元之間橫行，更於今年4月6日以近乎全日最低價的24.30元收市，為去年10月25日以來最低收市價，而參考3月23日出現的下跌裂口，看來股價現於26元阻力較大，於4月16日收報25.60元。而於當晚美國商務部的決定，更令股價面臨嚴峻考嚴。集團去年3月被指控向伊朗等國家轉出口美國管制貨物，與相關部門達成認罪協議，罰款最多達12億美元。

被英美兩國禁生意往來

但美國商務部指，中興在前兩年向美國政府作出虛假聲明，指因應違反美國出口禁令，會向涉及的員工作紀律處分，但最終並無處分，亦無扣減他們的花紅，決定即日起禁止所有美國公司在七年內向中興出口任何技術，包括出售任何零部件，甚至經其他國家轉售亦不可以，這無異於令集團不能再與任何美國公司做生意。預期事情將對集團業務發展帶來沉重打擊，理由是中興的智能手機、通訊網絡等設備，有兩成半至三成零部件，都來自美國，例如高通、英特爾等公司。此外，因應美國和中興的爭議，英國數碼安全監管部門亦向當地電訊商發信，警告由於網絡安全的憂慮，不應該再使用中興的設備和服務。基於中國近期通過的法例令政府有更大權力接觸中興等公司的用戶資料，英國認為如果繼續使用中興的設備，對其國家安全會帶來長遠負面影響。

回顧昔日被制裁之影響

故此中興於4月17日開市前宣布停牌，集團表示正全面評估事件的影響，不過立時要找到零部件替代品，顯然非常困難，特別是晶片組，難以找到替代品。早於2016年3月9日上回被美國制裁時，由停牌前於3月4日收報14.16元，至同年4月7日復牌開報12.22元，裂口低開近14%，其後事件一直困擾股價發展，於同年7月6日最低收報9.45元，約四個月股價累跌逾33%。到了2017年3月23日開市前集團表示與美國商務部達成和解協議，期內最高收報14.90元，見於2017年3月20日，較2016年3月4日收報14.16元僅高5.23%。除了令股價沉寂逾一年，業績也大受影響，於2017年3月8日開市前集團發布的2016年度業績快報顯示，與美國商務部達成協議產生損失約8.92億美元，未計該損失前之股東應佔溢利約38.25億元人民幣，計及後變為虧損約23.57億元人民幣，兩者差距高近62億元人民幣。

復牌後可能下試十七元

去年集團錄得優秀溢利亦不過約45.68億元人民幣，仍較上述損失低逾16億元人民幣，故此無可避免今年集團業績將再度轉盈為虧，而考慮到美國商務部看準中興的業務增長前景佳，以及現時中美關係緊張，和解費用預料較2017年的更高，隨時令集團今年虧損多於2016年約23.57億元人民幣，顯然股份復牌後股價會顯著受壓。參考上回累跌逾33%，不排除股價要下試17元水平，如此推斷已計入中興的手機市佔率被競爭對手搶佔因素，其中主要對手華為、諾基亞和愛立信應會受惠。然而，倘若美國對中國流動網路技術進行全面制裁，則恐怕會影響中國電訊網絡建設，甚至未來5G網絡的發展進程，屆時不獨是中興，其他國內的電訊設備企業，難保也會成為輸家！

聶振邦 (聶Sir)

證監會持牌人士

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。

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