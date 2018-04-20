即巿股評 港股直擊

美股隔晚偏軟，但尾市跌幅收窄，港股夜期雖回吐逾200點，但ADR仍30600水平，令港股今日低開後，一度再向上挑戰50日線(30721點)。 恒指今早低開60點，雖然一度跌168點，見20540點半日低位，100日線(約30624點)得而復失，更下試10天線(約30544點)水平，其後回升最多140點，高見30848水平，可惜高位乏承接，再加上內地A股表現疲弱，上證指數再失3100關，拖累港股反覆回落，恒指中午報30579點，跌128點，暫時喺10日線附近爭持；國指則跌123點，報收12116點。

流金外流情況暫緩，雖然短期拆息回落，但中長期拆息持續向上，預示港息趨升，即使有銀行表示結餘或要跌穿500億先有需要加息，但港息上升對銀行股有利，尤其本地銀行股恒生(00011)跟東亞(00023O)逆市上升，大笨象(00005)亦半日升逾1%，但77.5元未企穩，對其上升動力仍有保留。不過內銀股則回吐，但阿Man認為今年內人行降準行動或未完結，加上金融業開放改革，長遠對內銀股係好事，作為長線投資，內銀股急跌就係上車好機會。當然短炒呢期內銀股唔多就手，日日高開低走，暫時走勢仍偏軟。

下周二港交所(00388)將公布有關同股不同權及生物科技企業嘅上市諮詢結果，講得出新例會喺本月30日生效，即係同股不同權坐定笠六，接著港交所要做嘅，就係向美國上市嘅中概股同未上市嘅內地科網巨企落嘴頭，吸引呢班客仔嚟香港上市。目前已知螞蟻金服已爆響口，將會AH兩地同步上升，其他小米、京東、百度，甚至阿里巴巴，就要睇港交所有冇本事請得到佢哋嚟上市，結果正面的話，港交所當然錢途一片光明，若然無公司肯採佢，以目前港股日均成交額，好似再將港交所股價向上推進。

平安好醫生將於下周一開始招股，招股都未開始，已有三本地券商共獲350億元孖展預訂認購，以其集資額計算，目前超額已達60倍，先聲奪人。平安好醫生分拆上市，有利平保(02318)釋放其價值，股價逆市靠穩。目前喺82元水平爭持，股價一日唔重上85元，再回補87.5元一下跌裂口，平保暫時難再升。

騰訊(00700)作為科網股龍頭，科技科技股正值多事之秋，騰訊自身亦難保，過往大市火車頭，板塊領頭羊功能全部癱瘓，股價一直未能守穩大股東批股價405元之上，只能嘆一句幾萬億市值嘅股王都畀肥央燈死咗。面對中興通訊(00763)被山姆叔叔重擊，內地半導體產業定要當自強，最終係咪有錢使得鬼推磨，中興能再一次以罰款了事，暫時不得而知。不過手機股跟手機設備股則可能要同高速增長時期講拜拜，高檔智能手機市場需求轉弱，蘋果公司股價急挫，相關手機設備股亦一跌再跌，暫時未宜撈底。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)