即巿股評 港股直擊

上周建議投資者跟六福集團(00590)老闆買點六福，集團於周三公布截至3月底止第四季零售銷售數據，整體同店銷售按年增長16%，相比第三季按年增長1%來說，表現實在相當理想。六福股價從推介前收報28.65元升至今日暫時高位33.05元計，升幅高達15.4%，到價有餘，短炒客可先行止賺，袋袋平安。個別股份炒風相當旺盛，然而大市整體氣氛仍然擺脫不了政治風險的「低壓糟」。

筆者上周提到，去年持有大價股可袋袋平安贏開巷，今年卻風水輪流轉，除了上周提到的四隻股份之外，最新一隻可能跌到仆直的股份首選中興通訊(00763)。先是美國商務部(BIS)封殺中興七年，後來Google也參一腳，考慮終止授權中興使用手機操作系統Andriod。中興是不少基金及散戶愛股，去年股價大升1.2倍，跟其他手機相關設備股齊齊傲視同儕。

波幅大轉向快將持續

然而中興從年初至停牌前已累挫12.8%，一旦復牌恐怕股價至少暴跌五成。去年高呼買大價股才是王道，買細價股會輸死人的專家，未知如何分析今年大股都會輸死人的現象。股票與經濟同樣有周期，不可能永遠只升不跌，有咁耐風流，大家要預咗有咁耐折墮。

港股近日走勢可謂「一啖砂糖一啖屎」，雖然在30000點至31000點之間上落，但單日波幅大之餘轉勢又快，做day trade相當容易「左一巴右一把」，倒不如花些少時間，尋找一下安全邊際較高的細價股。主要從事電子產品及半導體貿易的時捷(01184)，其三大主要收入按地區分布來看，依次序為內地、香港及台灣，去年收益分別為151.8億元、36.4億元及3億，佔集團總收入約78%、18.7%及1.6%。

翻查資料，時捷去年純利增長50.1%至3.03億元，其已發行股數約6.26億股，每股盈利0.484元，以現價2.33元計，2017年歷史市盈率(P/E)約4.8倍。時捷最大的增長亮點是其電子元件與半導體經銷商角色，今時今日無論是電視機、手機與智能產品，都需要大量應用記憶體，因此市場對DRAM及NAND儲存容量芯片、射頻模塊及流動電話付費保安集成電路等的需求均有增無減。

GVE與LED業務前景佳

除上述業務外，今年亦有兩大「黑馬」業務有望成為盈利增長亮點，一方面是綠色價值工程(GVE)，另一方面則是聲寶(SHARP)港澳地區唯一獨家經銷商。前者已於「一帶一路」沿線國家的連鎖酒店、開發商與購物商場銷售LED照明裝置，並同時在室內及戶外從事設計、生產、安裝LED廣告牌；後者則在2016年成為SHARP港澳地區唯一獨家經銷商，陸續將SHARP產品帶到港澳地區，包括全球首部70寸Aquos 8K電視等等。

側聞集團今年首季整體業績相當強勁，估計全年亦有不俗表現。保守估計時捷今年純利增長10%至20%，至3.33億元至3.64億元，現價相當於今年預測P/E約4倍至4.4倍，予其8倍P/E計算，今年目標價介乎4.26元至4.65元，潛在升幅約82.8%至一倍。值得注意的是，時捷向來交投疏落買賣差價闊，投資者只宜小注吸納並作中長線持有。

陳景揚

作者為證監會持牌人士，主要從事資產管理，客戶持有上述股份；《股海揚帆》逢星期五於信報網站內刊登。