港股直擊 即巿股評

隔晚美股偏軟，港股連升兩日後，今早反覆下挫，一度升穿50天線後即見沽壓。

恒指今早低開60點，甫開曾挫168點，見20540點半日低，失100天線(約30624點)，並下試10天線(約30544點)水平，其後拗腰，一度倒升140點，見30848點，重上50天線(約30721點)即見沽壓，復挫逾150點，逼近早段低位。恒指中午收報30579點，跌128點或0.4%，大市成交額501.62億元。

國企指數中午收報12116點，跌123點或1%。

A股下挫，滬指挫1.2%；深成指挫1.07%。

藍籌內銀股回軟，建行(00939)跌1.2%；工行(01398)跌1.2%；中行(03988)跌0.1%。另外，騰訊(00700)跌0.6%；「三桶油」回吐1%至2.1%；華潤置地(01109)和中海外(00688)跌約1.5%。相反本地金融股向上，滙控(00005)獲瑞信升評級至「中性」，半日升1.1%；恒生(00011)升0.4%；東亞(00023)升0.4%；港交所(00388)升0.6%。

焦點板塊

科技股：台積電(TSMC)下調全年銷售預測，料今個財政年度的營業額將增長10%，原因是高檔智能手機市場需求轉弱。隔晚美國蘋果公司股價挫2.84%，本港手機設備股全線受壓，瑞聲科技(02018)見近8個月低，半日挫6.5%。舜宇(02382)跌2.9%；比亞迪電子(00285)挫6.9%；丘鈦(01478)跌3.1%；高偉(01415)跌2.2%。半導體股先高後回，中芯(00981)跌0.7%；華虹半導體(01347)破頂後倒跌4.1%；首季少賺16%的ASM太平洋(00522)反覆升0.1%。

中資航空股：連日受壓，南航(01055)見7.09元為今年新低，半日挫5.7%，暫見8連跌，其A股挫5.47%；國航(00753)跌3.1%，暫見4連跌，其A股挫5.85%；東航(00670)低見5.34元為今年低，半日跌3.9%，暫見4連跌，其A股挫3.77%。

焦點股份

中國華融(02799)：今早復牌曾挫10.7%創逾8個月低，半日挫8.8%，成交額7.04億元。中國華融董事長賴小民，已於本月17日(周二)辭去董事長兼執行董事職務，集團提名王占峰接任。賴小民因涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中紀委紀律審查和監察調查。另外華融旗下三隻細股復牌，華融金控(00993)挫10.4%；華融投資(02277)挫6.3%；太平洋實業(00737)挫11.3%。另外，內地傳媒日前指，中國港橋(02323)主席劉廷安亦一同被當局帶走，中國港橋公布，管理層能夠與劉廷安聯絡，股價半日跌3.6%。

香港寬頻(01310)：曾升一成，見11.04元創新高，半日升半成。集團截至今年2月底止中期股東應佔溢利2.41億元，按年上升4.23倍，每股盈利24.1仙；派中期息26仙，按年上升18%。

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