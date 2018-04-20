訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 12:11 港股直擊 即巿股評

恒指半日跌128點 受制50天線

放大圖片

隔晚美股偏軟，港股連升兩日後，今早表現反覆，受制50天線，於30500點上方爭持。

恒指今早低開60點，甫開曾挫168點，見20540點半日低，失100天線(約30624點)，並下試10天線(約30544點)水平，其後拗腰，一度倒升140點，高見30848點，重上50天線(約30721點)，及後反覆回落，恒指中午報30579點，跌128點或0.42%，大市成交額501.62億元。

國企指數報12116點，跌123點或1.01%。

藍籌股方面，本地銀行股靠穩，恒生(00011)升0.36%; 東亞(00023)升0.45%; 內銀回軟，建行(00939)跌1.22%; 工行(01398)跌1.16%; 平安好醫生下周招股，平保(02318)微升0.06%; 滙控(00005)支撐大市，升1.11%。

個別燃氣股逆市造好，中國燃氣(00384)升1.64%，為表現最好國指成份股。新海能源(00342)創近1個月高，升1.09%; 另外，中裕燃氣(03633)及新奧能源(02688)分別升0.96%及1.01%。

昨日走高的金屬股今早回吐，中國鋁業(02600)跌4.27%; 鞍鋼(00347)跌2.77%; 受美國制裁的俄鋁(00486)挫8.38%; 鐵貨(01029)跌3.13%。

更多港股資訊，請瀏覽<港股360>。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。