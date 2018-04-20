港股直擊 即巿股評

隔晚美股偏軟，港股連升兩日後，今早表現反覆，受制50天線，於30500點上方爭持。

恒指今早低開60點，甫開曾挫168點，見20540點半日低，失100天線(約30624點)，並下試10天線(約30544點)水平，其後拗腰，一度倒升140點，高見30848點，重上50天線(約30721點)，及後反覆回落，恒指中午報30579點，跌128點或0.42%，大市成交額501.62億元。

國企指數報12116點，跌123點或1.01%。

藍籌股方面，本地銀行股靠穩，恒生(00011)升0.36%; 東亞(00023)升0.45%; 內銀回軟，建行(00939)跌1.22%; 工行(01398)跌1.16%; 平安好醫生下周招股，平保(02318)微升0.06%; 滙控(00005)支撐大市，升1.11%。

個別燃氣股逆市造好，中國燃氣(00384)升1.64%，為表現最好國指成份股。新海能源(00342)創近1個月高，升1.09%; 另外，中裕燃氣(03633)及新奧能源(02688)分別升0.96%及1.01%。

昨日走高的金屬股今早回吐，中國鋁業(02600)跌4.27%; 鞍鋼(00347)跌2.77%; 受美國制裁的俄鋁(00486)挫8.38%; 鐵貨(01029)跌3.13%。

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