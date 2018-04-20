即巿股評 港股直擊

恒指噚日一口氣衝上10、20、50同100天線，以收市30708點計，10、20、100天線係成功突破，個勢咁好，執咗出嚟嘅恒指牛(60588)梗係肥到爆啦？唔係喎 ，正正因為個市keep住上行，搞到恒指5分鐘圖遲遲都未出現超賣，直至下半場2點半先見到5分鐘圖SlowSTC(14,3)同9RSI都見超賣，呢個時候送隻(60588)落場，心諗要有過夜嘅準備，誰不知唔知過咗一個鐘鬆啲(即下半場3點35分)，SlowSTC(14,3)率先由超賣變超買，以5分鐘圖睇(60588)，2點半收報口價$0.067，同3點35分收報口價0.079元計，呢度都賺咗12格，比例計賺幅已經有17.9%添，做人真係唔應該貪心架，只係一個鐘就有呢個賺幅已經好好架啦。

今朝坐地鐵時恒指做完U盤，開市報30647點，跌61點；到依家10點13分，恒指已經由跌轉升，仲要倒升成101點，報30809點；打完呢幾粒字之後恒指愈升愈有，可惜兩三分鐘之內升咁多，分鐘圖踏入嚴重超買，隨後有99.99%會見技術回落，那怕個市回50點都係叫做「回落」(10點17分恒指5分鐘圖見「倒T星」了，仲要陰燭添)。

依家10點19分，用恒指做過嘅高位30848點度牛熊證街貨圖。上方熊證最貼價嘅30700至30799點嗰256張期指全數被打靶，30800至30899點呢度就變成最貼價，裏面收埋嗰535張期指，按照暫時最高位點數30848點計，有一半係死亡，換言之今朝早大市暫時謀殺咗逾500張期指到。而就算依家恒指升幅收窄到不足100點，但仍然同熊證嘅街貨較近。

牛證唔吸引咩？認真，真係一啲都唔吸引，最貼價嘅30400至30499點先得嗰147張期指，跟住嗰兩個100點範圍，即30300至30399點同30200至30299點一滴街貨都無。再落多100點，即30100至30199點，呢度先有150張期指，就算個市肯下行，但你都有嘢比佢食先得架；更何況根本就係無啖好食，咁有咩誘因要個市下行呢？

返番去睇日線圖，噚日畫嘅「楔形」仍在，但再見到嘅係今日10天線(30564點)升穿咗20天線(30471點)，發出短期「黃金交叉」訊號；恒指牛(59971)，收回價29750點，小注安全。

BTW，市升嘅話就更係要推高個股股價，騰訊(00700)挨住400蚊邊皮咁耐，日線圖仲有個疑似「雙底」嘅物體出現，呢隻企鵝相當有可疑，將佢save入「我的股票」listing先。

作者阿珊，從事財經及投資版報道超過10年，由平面媒體走到網絡世界，《鐘擺戰策贏港股》作者。相信技術分析，由窩輪到牛熊證無一不炒，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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