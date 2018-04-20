港股直擊 即巿股評

經營「越棧」的膳源控股(01632)復牌造好，曾升18.5%，見9.3元，最新回落升5.2%，成交額1830萬元。

集團公布，持股75%的控股股東黃志堅夫婦與一名獨立第三方就潛在收購公司現有股份接洽，倘有關潛在收購落實，可能會導致公司控制權出現變動。

公司表示，並無就潛在股份出售事項訂立有效及具法律約束力的協議，潛在股份出售事項磋商仍在進行，未必會進行。

集團2016年11月28日，上市不足一年半便洽賣盤。

最新推出的《360選股器》助您篩選心水股，歡迎免費試用。