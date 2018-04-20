港股直擊 即巿股評

大華繼顯(香港)大中華研究部分析員陳珮麗指出，中國電信(00728)股價以大陽燭形態上穿頭肩底及雲層。正在上升的轉換線位於基準線以上，並正發揮支持作用。日線圖RSI亦上穿看漲通道，並正走高。MACD呈牛差，並位於0水平以上。

她表示，只要不下破3.51元，可上試3.83元及3.98元。倘下破3.51元，則將同時下破雲層，故投資者應平倉以控制風險。

陳珮麗預期有關目標將在兩個月內達到，但補充說，倘股價於兩個交易日內未能於買入價3.68元入市，則取消此項推介。

股價上日收報3.68元。