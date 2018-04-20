即巿股評 港股直擊

恒指昨日高開高走，全日波幅310點。恒指收報30780點424點或1.4%，成交金額1149.33億元。國指收報 12239點，升253點或2.12%；上證收報3117點，升25點或0.84%。三項指數都向好，以國指表現較佳。

恒指以陽燭收市，終止5連陰，收市水平重上10 SMA、20 SMA及100 SMA，走勢改善。MACD快慢線正差距擴闊，走勢喘定。全日上升股份1074隻，下跌526隻，市況向好。

安倍晉三訪美之行幾無收獲，未能獲得美國的鋼鋁關稅豁免，也未能說服特朗普重新加入跨太平洋伙伴關係協定。事件或會影響日本政治和經濟。

美國財政部官員透露，財政部正在考慮動用一項緊急法律，以遏制中國在美國敏感技術領域的投資。中國外交部發言人表示，就關稅而言，世貿組織並沒有關稅對等的原則，誰對中國搞保護主義，對中國關閉大門，也就等於自我關閉了通向中國的大門。

投資者憂慮智能手機需求疲弱，拖累科技股普遍下跌；加上貿易戰和業績等壓力，利淡美股三大指數。今早亞太股市下跌，夜期下跌及ADR下跌，料恒指低開，但若能守在100 SMA (約30616)之上，恆指有望低開高走，至午後才轉弱。

個股介紹：

招金礦業(01818)的主要業務為從事勘探、開採、選礦、冶煉及銷售黃金以及其他金屬產品，是專業生產黃金的大型綜合性礦業公司。

集團在2017財年錄得收入66.7億元(人民幣.下同)，增長0.14%；淨利潤人民幣 7.54億元，增長73.93%，主要受惠於控制成本湊效。股東應佔溢利6.43億元，增長82.26%。另，近日黃金價格上升，料集團亦可受惠。

集團預測市盈率22.372倍，周息率1.108%。股份上日收報 6.43元，上望6.9元，止損設於6.2元。

岑智勇

南華金融集團高級策略師

權益披露：

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