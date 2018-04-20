港股直擊 即巿股評

隔晚美股回吐，港股兩日累計進賬645點後，今早料偏軟，恒指或回試昨日收復的100天線水平。

道指收市跌83點或0.34%，報24664點；標指跌15點或0.57%，報2693點；納指跌57點或0.78%，報7238點。

數據方面，美國勞工部公布，截至4月14日止當周，美國首次申領失業救濟人數為23.2萬人，按周減少1000人，勝預期。

美國上市的主要港股預託證券(ADR)，造價較本港上日收市價普遍下跌，滙控(00005)ADR折合港元計收報77.55元，較本港上日收市升1.25元；騰訊(00700)ADR收報403.31元，跌2.49元；國壽(02628)ADR收報21.72元，跌0.18元；中海油(00883)ADR收報13.17元，跌7仙；中國鋁業(02600)ADR收報5.11元，跌4仙；中石油(00857)ADR收報5.9元，跌4仙；中石化(00386)ADR收報7.65元，跌5仙；中移動(00941)ADR收報72.88元，升8仙；聯通(00762)ADR收報10.43元，跌7仙；中電信(00728)ADR收報3.66元，跌2仙。

ADR港股比例指數收報30633點，跌75點或0.25%。夜市期指收報30542點，跌216點，較昨日恒指收市低水166點。恒指昨日一口氣收復10天線(約30471點)、20天線(約30510點)和100天線(約30616點)，未能突破50天線(30761點)，收報30708點，升424點或1.4%，連續兩日反彈累漲645點或2.2%，今早或回試百天線水平。

焦點板塊

科技股：半導體龍頭、台灣台積電(TSMC)周四下調全年銷售預測，料今個財政年度的營業額將增長10%，是公司早前預測增長區間10%至15%的下限，原因是高檔智能手機市場需求轉弱。隔晚美國蘋果公司股價挫2.84%，留意今日蘋果概念及科技製造股的反應。

焦點股份

華融系：中國華融(02799)董事長賴小民，已於本月17日(周二)辭去董事長兼執行董事職務，集團提名王占峰接任。另外華融旗下華融金控(00993)及華融投資(02277)的董事均不預期賴小民辭任，會對營運及財政狀況造成重大影響。三隻股份今早復牌。另外，有內地傳媒報道，賴小民涉嫌嚴重違紀違法接受調查，而中國港橋(02323)主席劉廷安亦一同被當局帶走，中國港橋(02323)公布，管理層昨日能夠與劉廷安聯絡，並獲悉他正在內地出差，且能夠持續以上述身份履行職務，並能隨時進行溝通。

馬鞍山鋼鐵(00323)：今年首季盈利14.18億元人民幣，按年增長57.25%，每股盈利18分。期內，營業收入183.08億元人民幣，按年上升5.6%。

眾安在綫(06060)：今年首季所獲得的原保險保費收入總額約22.18億元人民幣，按年增長1.15倍。單計3月，保費收入8.8億元人民幣，按年亦增長1.1倍。

香港寬頻(01310)：截至今年2月底止中期業績，股東應佔溢利2.41億元，按年上升4.23倍，每股盈利24.1仙；派中期息26仙，按年上升18%。

ZC TECH GP(08511)：今日掛牌，暗盤窄幅偏軟。集團為內地智能製造解決方案供應商 ，公開發售部分錄得超額認購69.07倍，一手4000股，中籤率50%。

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