即巿股評 港股直擊

港股在內地降準及逆回購消息下反彈，再傳中央暫緩推資產管理行業新規公布，中國發改委主任嚴鵬程稱，中國在中美貿易摩擦，實際對中國經濟影響有限，認為內地有信心、條件與能力保持平穩經濟發展，不論上述言論對市場起不起到作用，港股在連跌4個交易日後反彈2日合共升近650點收市。

美方出重招 爭拗入直路

周二中興通訊(00763)遭美方開刀，中資科技板塊隨即下跌，事情是否只會有中興通訊給美方制裁，相信不會只得一間，要看中方出招怎樣痛擊美資在華企業後，相信特朗普才再出招，可以肯定的是拳來腳往絕對未是完結時。香港李超人高調出手掃入長實集團(01113)，在一眾小散戶心中雖然未必是定海神針，但或多或少也起了平靜心理作用，最起碼一時成為熱門話題，分散一吓跌市心情，又讓連升2日作沖喜話提。而李超人高調入市個人相信只為祖國與香港作一點事出一份力而已。因中美貿易摩擦其實只轉了入直路，美方要針對的是中方沒有退讓的問題，所以短線或有反彈但未言危機已過。

港交所受惠A+H恒常化

美方對中資企業下毒手，正讓內地心急趕美上市的公司當頭喝棒，看看俄鋁(00468)再看看中興通訊，明白中央為何急推中國預託證券(CDR)讓中資回內地掛牌，亦令內地企業日後選擇上市地會多諗香港，螞蟻金服、心怡科技、小米等已屬意來港上市，日後必定更多以A+H同時掛牌的公司出現，中美摩擦或令港交所(00388)日後更多生意，最新推出「新三板+H」即將簽署合作諒解備忘錄，早前港交所因中央推出CDR而股價回落，當內地企業以恒常A+H掛牌之後，再加新板新經濟股，到時市場氣氛肯定不同，港交所股價當然也會不同。

梁健雄

筆者未持有上述股票

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編按:作者梁健雄，證監會持牌代表，香港財務策劃人員總工會副理事長，從事金融業前線銷售達18年，曾任職多份報章包括英文虎報、南華早報、華爾街日報等後勤製作部工作。《炒股讀心》逢每周四跟讀者分享投資心理。