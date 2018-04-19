即巿股評 港股直擊

「港股360」收到讀者問關於星辰通信(01155)，提到星辰其市盈率及市賬率不合理地低，2017年中期業績按年有增長，而股價則由上市起一直下跌。

該位讀者想問星辰通信財務狀況是否已資不抵債？另外是否還有機會等最壞時刻過去，待復牌後股價反彈離場？

星辰通信因為延遲公布2017年全年業績而停牌，創辦人兼主席戴國良其後悉售所持20.1%股權(約1.69億股)予黃翎沖，每股作價約0.235元。當中有6233萬股是年頭以0.46元批股取得，戴國良似乎趕住離場。

根據集團2017年中期業績，純利6580萬元人民幣，流動資產淨值有17.37億元人民幣，總資產減流動負債有逾19億元人民幣，現金逾2.74億元人民幣，加上年初完成批股，假設這份業績真實，理論上不會出現「資不抵債」。

留意戴國良離場前，去年大摩已率先沽貨，去年底至今集團多位董事先後辭職，包括：戴國裕、谷建聖和楊偉民等人，多少反映相關人士的信心高度，甚至此地無銀。

至於復牌後的表現，首先留意聯交所會否加入復牌條件，條件愈多，復牌路愈長。復牌後股價起死回生的例子當然有，表現最強是較巨型的中興(00763)和四環(00460)，但具體還是要睇如何復牌，最理想當然是交出整齊乾淨的帳目了事，不過若要發展成有人接手買盤，作價必然是大折讓。

散戶現階段已上船，不容樂觀，唯一可做是先行在心理上作「減值撥備」。

陳鎮強

信報投資研究部

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