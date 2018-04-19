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香港寬頻(01310)行政總裁楊主光今日在業績會上稱，現時已由內部及外部安全專家，調查近期發生的黑客入侵事件，而據他所知暫時未見2012年以後的新客戶資料受影響。

個別客戶在2、3年前申請服務而接到通知受影響，楊主光解釋是因為他們曾是舊客戶，而資料仍保存在該資料庫內。他表明公司是按照儲存最多7年的規定，處理客戶資料，而為何資料庫停用後仍然在線，他稱要更多時間了解詳情。

楊主光指出，日後會投放更多資源，包括採用最高級別的保安產品、擴充資訊保安團隊等，此舉勢增加營運成本，但認為應要做得更好，並再次向受影響的客戶致歉。他又稱，黑客仍未與公司有任何聯絡，亦未知其入侵的目的，現時已交由警方調查。

香港寬頻近年積極發起價格戰來搶固網寬頻及流動電訊市場，楊主光表示，固網寬頻業務已是收成期，未來會繼續加價，而過去一段時間，每次與舊客續約，大約加價10%，未來重點在固網寬頻市場，是追求生意額而非客戶數量。在流動電訊業務上，增加漫遊數據業務，是公司收入的新來源，往後會積極開拓。

香港寬頻昨日表示，一個存有已停用客戶資料庫的伺服器遭入侵，涉及截至2012年約38萬條固定及IDD服務客戶及服務申請人的個人資料。有關資料包括姓名、電郵地址、通訊地址、電話號碼、身份證號碼及約4.3萬條信用卡資料。