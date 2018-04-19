港股直擊 即巿股評

隔晚美股個別發展，港股昨日回升221點後，今日隨A股進一步造好，港滙今日較為穩定，恒指重上多條平均線。大市上升股份比例近七成，惟成交額縮減。

恒指今早高開248點，開市後升幅一度收窄至166點，見30451點全日低，及後重拾上升動力，一舉收復10天線(約30471點)、20天線(約30510點)和100天線(約30616點)，進逼50天線(30761點)，最多升477點，見30761點全日高，中午升388點，波幅上午成形，午後未能突破50天線。恒指收報30708點，升424點或1.4%，連續兩日反彈累漲645點或2.2%。大市今日上升股份比例為67%，下跌股比例為33%。

全日成交額1149.33億元，較上日減少26.35億元。另外，「滬港通」南下投資港股的105億元人民幣額度，全日用4.29億元或4.08%，結束過去五日淨流出。

國企指數收報12239點，升253點或2.1%。

恒指即月期貨收市升445點或1.47%，報30758點，高水50點。

A股高收，滬指升0.84%；深成指升1.02%。兩市成交額約4831億元人民幣。傳美國最早本周公布對價值1千億美元進口的中國商品細化徵稅清單，商務部新聞發言人高峰回應指，中方將奉陪到底，堅決予以回擊。

另外，商務部發布公告，初步裁定原產於美國、歐盟和新加坡的進口鹵化丁基橡膠存在傾銷，實施臨時反傾銷措施。

歐洲三大股市最新個別發展；美國道指期貨最新跌14點，報24719。

藍籌金融股領漲，建行(00939)升2.5%；工行(01398)升3%；中行(03988)升1.7%；平保(02318)升1.1%；滙控(00005)升0.9%；港交所(00388)升1.8%。另外，騰訊(00700)升1.4%；長和(00001)升1.8%；蒙牛(02319)升3.5%；萬洲(00288)飆5.9%；神華(01088)隨資源股造好，收市升4.7%。相反，友邦(01299)跌0.5%；港鐵(00066)跌0.2%；中電(00002)跌0.3%。

港滙方面，金管局已先後13次入市承接港元沽盤，共買入510億港元。金管局副總裁李達志表示，過去一周一直非常緊密監測市場行為，市場運作暢順及良好，看不到有大規模沽空港元，而市場對金管局維護港元穩定及對聯滙機制有非常強的信心。

焦點板塊

石油股：美國原油庫存意外減少110萬桶，紐約5月期油升2.9%，創2014年12月1日以來新高；布蘭特6月期油升2.7%，創2014年11月26日以來新高。油股造好，中石化(00386)創近3年高，收市升2.7%；中石油(00857)見逾兩個月高，收市飆5.7%；中海油(00883)亦創近3年高，收市升4.4%；上石化(00338)升2%。油服股方面，中海油服(02883)升8.2%；中石化油服(01033)升4.6%；安東(03337)升3.7%；海隆(01623)升4.3%；宏華(00196)升5.2%。

金屬資源股：隔晚金屬商品價格造好，隔晚LME期鎳升7.5%，最新在亞洲時段再飆升逾半成，報16180美元一噸；LME期鋁亦升6%，最新在亞洲時段亦再進一步上升。本港金屬資源股造好，鋁業股方面，中國鋁業(02600)飆7.7%；忠旺(01333)升2.2%；宏橋(01378)升5.8%；俄鋁(00486)狂彈26.1%，為最大升幅港股，成交額6.59億元。另外，鎳生產商金川國際(02362)升5.7%；洛鉬(03993)升4.2%；五礦資源(01208)飆13%；江銅(00358)升6.7%；利記(00637)升12.1%。

科技股：中金指美國對中興(00763)進行制裁後，正是國產半導體設備廠商發展的良機，昨日已起動的半導體股今早進一步造好，華虹半導體(01347)創上市新高，收市升10.1%，成交額7.23億元。中芯國際(00981)曾升8.1%，收市升2.9%，成交額16.48億元；持有中芯逾7%的紫光(00365)升一成。另外，先進半導體(03355)升1.1%；中電華大科技(00085)升7.5%；晶門科技(02878)升6%；今日公布首季業績的ASM太平洋(00522)則反覆跌0.3%。手機設備股回升，舜宇(02382)升4%；瑞聲(02018)升1.6%；比亞迪電子(00285)彈9.5%；丘鈦(01478)升2.1%；高偉(01415)升3.3%；富智康(02038)升2.1%。

汽車股：受內地汽車市場逐步開放衝擊，多隻汽車製造商股份昨日重創，今日個別見反彈。廣汽(02238)回升5.4%；華晨中國(01114)回升8.8%；北京汽車(01958)升5.6%。另外，吉利(00175)升0.5%；長汽(02333)升2.3%；東風(00489)升2.7%；比亞迪(01211)升2%。零件股方面，耐世特(01316)升3.1%；德昌(00179)升2.8%；敏實(00425)升1.9%。

教育股：另一跑出板塊，楓葉教育(01317)創上市新高，收市升7.2%，成交額1.52億元。睿見教育(06068)升4.6%，集團日前公布以1.11億元人民幣，收購濰坊市濰州外國語學校全部權益。宇華教育(06169)以1.07億元人民幣，收購持有河南省開封市祥符區博望高中的公司70%股權。股價升5.4%。另外，中教控股(00839)升3.3%；新高教集團(02001)升4.9%；民生教育(01569)升4.1%。

焦點股份

莊勝百貨(00758)：股價連日急升，今早一度升24.2%，見1.85元創上市新高，其後掉頭，曾倒挫34.9%，見0.97元，收市跌26.8%，成交額2.01億元。集團上周公布，主席兼控股股東周建和與獨立第三方訂立備忘錄，周建和擬悉售其持有的66.75%已發行股本。另外，集團擬向買方及認購人發行一定數量的可換股債券。

半新股：多隻半新股進佔升幅榜前列，毛記葵涌(01716)續回升，曾升23.8%見三周高，收市升17.7%，成交額達2.02億元。另外，賓仕國際(01705)升18.4%；ISP(08487)升24.6%；凌銳控股(00784)創新高，收市升14.5%；AV策劃推廣(08419)升9.9%；日光控股(08451)升一成；DCB(08040)升18.6%。

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