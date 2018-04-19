港股直擊 即巿股評

金屬資源股有炒作，利記(00637)午後異動，暫時見最多升一成二，高見0.74元，最新升10.6%報0.73元，成交309萬股，為超過五個月以來最多。

利記為亞洲最大鋅供應商之一，公司亦從事鎳買賣，LME期鎳昨晚升7.5%，創六年半最大單日升幅，升至每噸1.5萬美元，見三年高位。利記在中期報告表示看好鎳價前景，預計電池生產商需增加鎳的使用，以提高其產品儲電容量。

公司截至去年9月底止中期純利急增3.7倍至5537萬元，每股盈利6.68仙，並恢復派中期息。