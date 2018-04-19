即巿股評 港股直擊

隔晚美股變動唔大，IBM放完榜又見光死，拖累道指回軟跌38點，但標指跟納指則再升，港股隔晚夜期跟ADR做好，今日港股再承接隔晚升勢。恒指今早高開248點，開市曾見30451點半日低，其後越升越有，一舉收復10日線(約30467點)、20日線(約30508點)及100日線(約30616點)。最多升477點，高見30761點，剛好係50日線(30760點)掉頭，中午報30672點，升388點；國指則報收12242點，升256點。

人行降準本來係利好內銀股，偏偏內銀股反應遲頓，今日先識發力，幾隻內銀股半日普遍上升超過1%，工行(01398)名列最前飆3%；建行(00939)升2.1%；中行(03988)升1.7%，三龍頭已貢獻恒指123點。阿爺放水對內房股亦有利，早幾日腳軟嘅內房股今日亦反彈，升幅普遍有2%或以上。

至於其他重磅股亦上升，但力度只係一般，騰訊(00700)彈1.2%，目前剛好守住大股東減持批股價，面對抖音及其他競爭，加上手遊又被阿爺關注，半日高位剛407.2元，剛好升至10日線掉頭，睇嚟暫時好難發圍。反而能推動騰訊向上嘅唯一動力，係一定數量嘅沽空盤，一旦要進行冚倉，或有望推高至20日線附近，即417元水平。不過一大堆中概股同中資科網股要上市，騰訊作為科技股指標，短線表現唔應該太差，即管睇睇幾時大戶出嚟挾空軍。平安好醫生下周招股，平保(02318)回升1.4%，重上82元，又係升近20日線阻力附近，要回勇至少先重上20日線先有得諗。

金管局繼續接港元，資金流走未停，不過長短息出現相反走勢，短線拆息回落，中長線拆息再升，但阿Man都係嗰句，香港銀行仍然水浸，銀行持有大量現金及高佔比儲蓄存款，無必要急於上調最優惠利率。不過出得嚟行，預咗要還，全球享有超低息環境已十年，要有心理準備呢種日子唔會繼續，息魔總要嚟，香港呢邊估計最快年中開始加息。所以大笨象(00005)、恒生(00011)同中銀香港(02388)等銀行股可以逢回吐吸納，加息銀行股定能受惠。至於對息口敏感嘅陀地地產股，雖然加息對佢哋不利，但連超人都出手增持，反映地產股喺資產淨值折讓仍大嘅情況下，下行壓力亦有限。

美國原油庫存意外地減少，帶動油價升至超過3年高位，石油股繼續上升，油服股亦見追捧。不過古天后認為油價再大幅上升空間有限，現價再追石油股值博率一般。至於資源股亦然，高追通常無乜好結果，而且資源股走勢難以捉摸，自問少玩呢個板塊的話，咪隨便衝入去做炮灰。

有關中興通訊(00763)被美國狠插一刀，係中美科技冷戰嘅開始，不過亦係內地國產半導體產業提升戰鬥力嘅好機會，預期呢次事件，會進一步激發阿爺扶持國內半導體產業，相關股份有資金追捧。但目前國產IC水平跟美國可以話相差咗幾十條街，要追得上仍要好長時間，內地依賴進口晶片嘅手機生產商，呢鋪真係要自求多福。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)