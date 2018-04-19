港股直擊 即巿股評

隔晚美國三大指數個別走，港股昨日回升221點，港滙今早較為穩定，恒指則隨A股進一步造好，重上多條平均線。

恒指今早高開248點，開市後升幅一度收窄至166點，見30451點暫時低，及後重拾上升動力，一舉收復10天線(約30467點)、20天線(約30508點)和100天線(約30616點)，進逼50天線(30760點)，最多升477點，見30761點半日高。恒指中午收報30672點，升388點或1.3%，大市成交額639.07億元。

國企指數報12242點，升256點或2.1%。

A股亦造好，滬指升0.97%；深成指升1.22%。

藍籌金融股領漲，建行(00939)升2.3%；工行(01398)升3%；中行(03988)升1.9%；平保(02318)升1.4%；滙控(00005)升0.5%；港交所(00388)升1.8%。另外，騰訊(00700)升1.3%；長和(00001)升1.7%；蒙牛(02319)漲4.6%；萬洲(00288)升4.6%。相反，友邦(01299)跌0.5%；港鐵(00066)跌0.3%；中電(00002)跌0.2%。

港滙今早稍為回升，最新報7.8475。另外，金管局已先後13次入市承接港元沽盤，共買入510億港元。金管局副總裁李達志表示，過去一周多，一直非常緊密監測市場行為，市場運作暢順及良好，看不到有大規模沽空港元，而市場對金管局維護港元穩定及對聯滙機制有非常強的信心。

焦點板塊

石油股：美國原油庫存出符預期減少110萬桶，紐約5月期油升2.9%，創2014年12月1日以來新高；布蘭特6月期油升2.7%，創2014年11月26日以來新高。油股造好，中石化(00386)創近3年高，半日升2.9%；中石油(00857)見逾兩個月高，半日飆5.5%；中海油(00883)亦創近3年高，半日升3.3%；上石化(00338)升2%。油服股方面，中海油服(02883)升6.5%；中石化油服(01033)升3.7%；安東(03337)升5.6%；海隆(01623)升4.3%；宏華(00196)升3.9%。

金屬資源股：隔晚金屬商品價格造好，LME期鎳升7.5%，創六年半最大單日升幅，報15275美元一噸；LME期鋁亦升6%，最新在亞洲時段續造好，報每噸2596美元。本港金屬資源股造好，鋁業股方面，中國鋁業(02600)升5.9%；忠旺(01333)升1.5%；宏橋(01378)升5.9%；俄鋁(00486)漲7%。另外，鎳生產商金川國際(02362)升5.1%；洛鉬(03993)升4.2%；五礦資源(01208)飆9.8%；江銅(00358)升5.9%。

科技股：中金指美國對中興(00763)進行制裁後，正是國產半導體設備廠商發展的良機，昨日已起動的半導體股今早進一步造好，華虹半導體(01347)創上市新高，半日升6.7，成交額3.82億元。中芯國際(00981)曾升8.1%，半日升4.2%，成交額12.03億元；持有中芯逾7%的紫光(00365)升5.8%。另外，今日公布首季業績的ASM太平洋(00522)升0.7%；先進半導體(03355)升2.3%；中電華大科技(00085)升一成；晶門科技(02878)升4.5%。手機設備股回升，舜宇(02382)升4%；瑞聲(02018)升1.6%；比亞迪電子(00285)彈9.5%；丘鈦(01478)升2.1%；高偉(01415)升3.3%；富智康(02038)升2.1%。

汽車股：受內地汽車市場逐步開放衝擊，多隻汽車製造商股份昨日重創，今早個別見反彈。廣汽(02238)回升6.7%；華晨中國(01114)回升7.8%；北京汽車(01958)升4.2%。另外，吉利(00175)升0.9%；長汽(02333)升1.9%；東風(00489)升3.1%；比亞迪(01211)升1.7%。

焦點股份

莊勝百貨(00758)：股價連日急升，今早一度升24.2%，見1.85元創上市新高，其後掉頭，曾倒挫27.5%，見1.08元，半日跌14.1%，成交額1.64億元。集團上周公布，主席兼控股股東周建和與獨立第三方訂立備忘錄，周建和擬悉售其持有的66.75%已發行股本。另外，集團擬向買方及認購人發行一定數量的可換股債券。

半新股：多隻半新股進佔升幅榜前列，毛記葵涌(01716)續回升，曾升23.8%見三周高，半日升20.1%，成交額達1.22億元。另外，賓仕國際(01705)升13.5%；凌銳控股(00784)創新高，半日升8.1%；AV策劃推廣(08419)升9.9%；日光控股(08451)升8%；英記茶莊(08241)曾回升16.7%，半日升11.7%。

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