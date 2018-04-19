港股直擊 即巿股評

隔晚美股個別走，港股昨日回升221點後，今早進一步走高，升抵50天線。

恒指今早高開248點，開市後升幅一度收窄至166點，見30451點半日低，其後重拾上升動力，一舉收復10天線(約30467點)、20天線(約30508點)和100天線(約30616點)，升抵50天線(30760點)，今早最多升477點，高見30761點。恒指中午報30672點，升388點或1.28%，大市半日成交額639.07億元。

國企指數報12242點，升256點或2.14%。

藍籌股方面，食品股造好，下周二公布季績的萬洲(00288)升4.63%; 蒙牛(02319)漲4.63%; 內房股反彈，中國海外(00688)及碧桂園(02007)分別升1.92%及2.06%; 內銀領漲，建行(00939)升2.26%; 工行(01398)升2.99%。

中興通訊(00763)遭美國制裁，促使市場預期內地將加大力度發展半導體行業。芯片股普遍造好，中芯國際(00981)升4.22%; 華虹半導體(01347)飆6.67%; 上海復旦(01385)漲4.08%。

美國原油庫存下降，隔晚油價急升，相關股份今早造好。中海油田服務(02883)創逾兩個月高，升6.48%; 安東油田服務(03337)重上10天線，升5.56%; 另外，中石油(00857)及中海油(00883)分別升5.52%及3.31%。

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