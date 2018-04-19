即巿股評 港股直擊

平時我12點半到就嗌肚餓，嗌到12點45分先至成村人出去食飯；不過因為就嚟搬office嘅關係，開始約吓唔同層數嘅人出去食飯(係有種farewell嘅感覺)。第一個就係相識至少有八載嘅編緝Ken，係舊公司認識，之後前後腳過嚟呢度(無夾過，真係咁啱架咋)，等佢做完中午cast新聞都1點半到(餓到發癲)，跟住兩條友仔走去試灣仔新開間拉麵，人家介紹番話主打係蝦湯底嘅麵，好啦照你嘅意思點啦，成件事嘅重點係，食完之後我連續隊咗六杯水，因為我覺得咸到個腎好似有啲事，真係好咸；Ken仲要食剩1/3碗添。

另一個重點係碗嘢唔平架，一塊薄叉(仲要細過我手板)加半隻溏心蛋咁就舊幾水，食完飯返到公司大約2點45分到，見到個時由朝早30047點個低位慢慢爬返上去，拆5分鐘圖見到SlowSTC(14,3)喺1點45分時，%K線同%D線分別係98.85同89.32，頂頂咁滯；而當時5分鐘圖見到SlowSTC(14,3)嘅%K線同%D線分別係78.14同74.32，係就係無1點45分嗰超買咁靚仔，但都不失為恒指熊(59176)落場嘅靚位，呢頭搞完嗰頭再望，做乜鬼個市咁合作，5分鐘即築起咗條「下降通道」出嚟，去到下晝3點至3點10分，呢段時間SlowSTC(14,3)火速由超買變超賣，呢個時間可以隨時掉走隻(59176)，以2點45分證價$0.119，同下晝3點至3點10分嘅高低位$0.145/$0.138嘅中位數$0.1415計，平均有廿格或18.9%賺幅，唔通連個天都知道個拉麵咸得滯？

今朝金管局李達志出嚟見記者，大佬全城人見你哋幾乎日日接沽盤，你仲唔出嚟派定心丸？一派；再加埋噚晚至今朝各地股市走勢靠穩，今朝恒指裂口高開，升穿埋條10天線(30460點)同20天線(30504點)，「小圓頂」另一隻腳未踩到條頸線就完；不過，拉遠少少睇就見到恒指砌咗個「楔形」出嚟，個可以度係30900點，而底就29650點，問題係恒指現水平處於兩啫中間。

用恒指牛熊證街貨圖睇，最貼價嗰兩堆熊證，即30400至30499點，同埋30500至30599點，呢度574張期指全部死亡，而30600至30699點嗰301張期指亦都應該凍過水。恒指牛(60588)，收回價29858點，距離現價有逾700點，依家恒指5分鐘圖嘅SlowSTC(14,3)出現嚴重超買，等晏啲問返落去超賣先至入市啦。

作者阿珊，從事財經及投資版報道超過10年，由平面媒體走到網絡世界，《鐘擺戰策贏港股》作者。相信技術分析，由窩輪到牛熊證無一不炒，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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