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今日 10:18 港股直擊 即巿股評

恒指升逾300點 幾乎收復100天線

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隔晚美股三大指數個別發展，道指收跌38點，報24748點，不過商品資源股造好。港股昨日終止四連跌後，今早一度再升三百點。

恒指高開248點，報30532，重上10天(約30454點)及20天線(約30502點)，之後升幅一度收窄，低見30451，升166點。其後在A股造好帶動下，大市升幅擴大，暫時見最多升319點，高見30603點，升至100天線(約30615)附近。截至10時12分，恒指升277點，報30562。

國企指數跑贏，一度升逾200點，最新升186點，報12172。

上證指數最新報3115，升24點或0.78%。

隔晚油價急升，紐約期油收升逾3%，創近三年半以來新高，每桶逼近69美元水平。「三桶油」顯著造好，中石化(00386)及中石油(00857)創近3年高，中石油(00857)今早一度急升5.7%。

騰訊(00700)走勢稍落後，最新升3元，報403元。

中資金融股亦有份貢獻大市，工行(01398)升1.6%；建行(00939)升1.4%；平保(02318)及國壽(02628)均升逾1%。

隔晚基本金屬急升，LME期鎳急升逾7%，期鋁亦升6%，刺激今早金屬資源股造好，中鋁(02600)升逾3%；其A股(601600.SH)更升逾半成；五礦資源(01208)一度急升一成。

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