即巿股評 港股直擊

恒指昨天高開低走，全日波幅465點。恒指收報30062點，跌252點或0.83%，成交金額1171.9億元。國指收報 11900點，跌107點或0.9%；上證收報3066點，跌43點或1.41%。三項指數都偏軟，以A股表現較差。

恒指呈4連陰走勢，4天內跌近千點，最低跌至30012.7點，僅守在3萬點的整數關。MACD快慢線正差距進一步收窄，市況轉弱。全日上升股份507隻，下跌1096隻，整體市況亦偏弱。

青島收緊房地產政策，要求新購住房需取得《不動產權證書》滿5年後方可上市交易。料消息利淡當地有業務之金融機構及房地產企業。

美國聯儲局褐皮書顯示，關稅疑慮讓本來美國堅實的經濟成長前景蒙上陰影， 不過所有12個轄區的報告都表明在就業持續強勁成長的同時幾無過熱跡象。不過，IMF報告指出，全球債務規模膨脹至創紀錄的164萬億美元，這一趨勢可能令各國更難應對下一次經濟衰退。至於美國，IMF預期，美國在2023年的債務與GDP之比將擴大至116.9%，高於意大利。

受企業業績影響，美股三大指數個別發展。今早亞太股市向好，夜期及ADR上升，料恒指可高開，並在20 SMA (約30550)至100 SMA (約30602)水平爭持。

個股介紹：

中國鐡建(01186)的主要業務為建築工程承包、勘察設計及諮詢、物流貿易、工業製造、房地產開發等。

集團在2017財年錄得收入6809.8億元，增長8.21%；股東應佔溢利160.6億元人民幣，增長14.7%。期內新簽合同15083.124億元人民幣，同比增長23.72%；完成營業收入6809.811億元人民幣，同比增長8.21%，創近年最快增速。

集團早前公布，集團旗下中鐵十八局集團第二工程與濰坊創新投資，簽訂山東濰坊白浪河片區棚戶區改造及建設項目工程承包合同協議書。項目總建築面積約104萬平方米，預料工程需約1825天完成，合同金額約41億元人民幣，約佔公司2017年營業收入約0.6%。

集團預測市盈率5.174倍，周息率2.848%。股份上日收報 8.65元，上望9.7元，止損設於8.27元。

岑智勇

南華金融集團高級策略師

權益披露：

分析師岑智勇 (CE: APR850)及其關連人士沒有持有報告內所推介的證券的任何及相關權益。