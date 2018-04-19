港股直擊 即巿股評

港股昨日終止四連跌，不過反映整體大市表現的市寬未見起色，短期行業板塊料個別發展，大宗商品價格顯著造好，今日商品資源股可看漲。

隔晚美股三大指數個別發展，道指收跌38點或0.16%，報24748點；納指收漲0.19%，報7295點；標普500指數微升0.08%，報2708點。IBM作出的業績展望令投資者感到失望，股價急挫7.5%拖累道指走低。

公司業績仍然備受市場關注。摩根士丹利宣布第一財季營收創歷史新高。航空運營商聯合大陸控股與鐵路運營商CSX的業績均遠遠超出預期，股價分別急升4.8%及7.8%。

資料顯示，在截至周二為止已經公布了業績的標普500指數成分股公司中，有74%公司的盈利都超出了分析師預期。與此同時，79%公司的季度營收均超出預期。據估計，標普500成份公司今年的盈利將增長17.3%，將是2011年以來的最大升幅。

此外，聯儲局公布了經濟景氣狀況褐皮書。褐皮書顯示，聯儲局官員們認為強勁的商業借貸、消費者支出增加和勞動力市場收緊表明美國經濟依舊處於持續增長的軌道上，但全球貿易戰是一個潛在風險。

油價急升，紐約期油收升3.4%，每桶報68.76美元，創近三年半以來新高。上周美國原油庫存意外下降。同時，沙特樂見油價升至每桶80美元，甚至100美元。

鎳價急升，投資者擔心繼俄鋁(00486)後，美國制裁範圍可能擴大至其他俄羅斯企業，導致鎳金屬供應受阻，LME期鎳收市升7.5%，創六年半最大單日升幅，報15275美元一噸。LME期鋁亦收升6%，報2550美元/噸。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，較本港上日收市價比較，造價普遍上升。滙控(00005)ADR折合港元計收報76.25元，較本港上日收市升6仙；騰訊(00700)ADR收報404.03元，升4.03元；國壽(02628)ADR收報21.73元，升0.13元。資源股造好，中海油(00883)ADR收報12.9元，升0.22元；中石油(00857)ADR收報5.73元, 升0.11元；中石化(00386)ADR收報7.6元，升0.1元。中國鋁業(02600)ADR收報4.87元，升9仙。電訊股方面，中移動(00941)ADR收報73.11元，升0.56元；聯通(00762)ADR收報10.35元，升9仙。

ADR港股比例指數報30502，較周三恒指收市升217點或0.71%。恒指昨日收報30284點，升221點或0.7%，終止4連跌。市寬則向下，股價高於50天線比率的中線市寬下跌0.7個百分點報32.6%；3天線高於18天線的短線市寬下跌2.8個百分點至32%。恒指短期阻力參考50天線約30730點，支持位仍是本月低位29518點。

港滙持續疲弱，再次觸及7.85弱方兌換保證水平，金管局凌晨在紐約滙市兩次入市，合共買入133.13億港元。金管局自從上星期四以來，已13次入市，合共承接544.71億港元沽盤。銀行體系結餘在星期五，將會減少至1285.2億港元。

焦點股份

香港寬頻(01310)：公布一個已經停用的客戶資料庫被入侵，涉及約38萬條客戶記錄，已經向警方報告，並將會通知受影響客戶，以及通知個人資料私隱專員。公司表示已採取即時措施防止日後任何類似攻擊，相信是獨立事，不會對業務及營運造成任何重大影響。

鞍鋼(00347)：公布按中國會計準則，首季淨利潤15.9億元人民幣，按年增長四成九。

長實集團(01113)：據聯交所股權披露資料，主席李嘉誠及副主席李澤鉅，透過李嘉誠基金會，在本周一及周二繼續增持長實，連同上星期，一連六日增持，涉資約7.4億元。

六福集團(00590)：公布上一季度整體同店銷售按年增長一成六，當中黃金銷售上升一成六，珠寶首飾銷售增長一成八；內地的同店銷售按年下跌2%；港澳地區同店銷售增長一成八。