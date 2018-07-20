即巿股評 港股直擊 國際財經

美股周二(17日)延續強勢，連升兩日；道指收市漲0.87%；標指重返2700點以上水平，收市升1.07%；納指大幅跑贏大市，收市抽高1.74%。三大主要指數都重返50天移動平均線之上。在此前，道指、標指與納指分別自3月9日、16日及21日以來未有收於50天線以上；與此同時，波動指數(VIX)曾低見14.57，下跌12%，也是自3月9日以來最低，這是否意味着投資者情緒開始發生變化？

據Canaccord Genuity策略師Tony Dwyer從過去的歷史走勢發現，當美股經歷急挫(shock drops)，指數一般會在反彈後再次測試該低位；在再攀升至新的高點前，波幅(volatility)會開始縮窄。據他觀察，VIX的10周ROC(Rate Of Change)指標於2月時飆升至125以上，然後掉頭跌至零以下；而標指亦已形成「第二隻腳」；隨着VIX進一步下滑，估計平均78個交易日後，標指將再創出新高。是耶？非耶？其實誰也難說得準。

第一季度企業盈利表現正面，無疑仍是推升股市的因素。據Factset的統計顯示，標指今年第一季的盈利增長預測為17.3%，而由於預期有不少企業的實質盈利會較預測為高，因此季末的實際數字也許更高。從過去5年平均來看，標指企業的實際盈利超過預期約4.3%；同期，平均約70%企業的實際每股盈利高於平均預測。以此推算，季末的實際盈利增長將平均較預測高約3個百分點，換句話說，第一季度實際盈利增長有可能達20%，是自2010年第三季度以來幅度最可觀。

縱使如此，也不代表股市並無其他的潛在隱憂。其中，一向是股市大好友的美國華頓商學院教授Jeremy Siegel亦保守地認為，股市今年可能橫行或最多是輕微向上。他指出，減稅的利好作用將逐步消退；2018年企業盈利也許仍會不錯，惟2019年將不會像今年那麼容易賺錢；再者，美國聯儲局「收水」難免窒礙股市向上。在利率趨升環境下，當10年期國債孳息率升至3.25%水平，更可能令股市停步。

另外，財經雜誌《巴隆氏》(Barron's)最近一篇文章提出，孳息率曲線(yield curve)趨向平坦是投資者值得關注的潛在警號。事實上，目前已有曲線趨平的跡象，一旦情況惡化，出現倒掛(即2年期孳息高於10年期)，往往是預示經濟將衰退及股市見頂的訊號。據JP Morgan研究顯示，自1967年以來當7次的倒掛現象出現時，標指會在3至19個月內見頂，中位數為11個月。換句話說，如果歷史是可靠的指標，當孳息率曲線呈現倒掛後，投資者便宜採取持盈保泰策略。

港股方面，受人行降準的消息帶動，恒生指數終止連跌4個交易日，收市報30284點，回升221點(0.74%)，主板成交金額1175.7億元。從技術走勢來看【圖】，恒指昨天高開逾400點後曾一度倒跌，10天線也得而復失，故目前難言已經回穩，恒指須突破1月29日向下伸延下降趨勢線阻力，方可確認擺脫跌勢。

信報投資研究部

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