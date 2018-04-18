今日 21:42
重要通告
港股直擊
鞍鋼(00347)公布，截至今年3月底止，首季盈利15.9億元(人民幣‧下同)，按年增加48.74%，每股盈利0.22元。
期內，營業收入215.13億元，按年增11.06%。
人行降準放水4000億撐小企
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水署爆喉不作為 每年漏走5.3億元
紀曉風
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設計中港20間戲院 設計師王士維：沒有…
譚淑美
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降準部署打貿戰 港樓供需悄逆轉
習廣思
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降關稅利經銷商 正通永達伺機買
伊馬仕
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Biggest threat to Macau gaming industry is not Hainan
Ko Tin-yau｜ EJ Insight
黑客去年轉移目標 攻擊虛擬幣增85倍
StartupBeat
貿易戰硝煙起 投資布局有對策
陳敏蘭
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財富管理
Android病毒爆發 300款App受感染
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香港寬頻伺服器遭入侵 涉38萬客戶記錄
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資金續流走 港元1個月拆息四連升
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【盤房來料】人行放水亦未能扶起A股
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恒指突倒跌 手機股續插
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發改委:中國對貿易摩擦做好不同應對預案
中國財經 ｜ 今日 11:48
或被禁用安卓 中興:核實後再研有否新系統取代
中國財經 ｜ 今日 17:03
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