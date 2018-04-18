港股直擊

HKE Holdings(01726)今日首掛，開報0.7元，最高見0.71元，最低見0.53元，收報0.56元，較招股價0.55元，高0.01元或1.8%，成交約2.9億股，成交額約1.8億元。不計手續費，每手5000股賺50元。

HKE Holdings以新加坡為基地，為醫療保健行業專業承建商，是次公開發售股份錄得超額認購約788倍，一手中籤率20%，認購70手始穩獲一手；配售部分獲適度超額認購。

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