港股直擊 即巿股評

隔晚美股道指升逾兩百點，加上人行昨晚突然降準放水，推動港股今早高開逾400點，不過港滙續弱，恒指受制十天線，更一度跌穿三萬點。另外，北上資金流明顯，「深股通」淨買入創紀錄新高。

恒指高開407點，重上10天線(約30352點)，甫開曾升424點，見30487點全日高，其後急回，10時30分後倒跌，曾挫83點，失三萬點關，見29979點全日低，其後一度回升，中午升83點，全日波幅上午成形。大市午後回勇，一度升300點，惟始終未能站穩10天線。恒指收報30284點，升221點或0.7%，終止4連跌。大市今日上升股份比例為61%，下跌股比例為39%。

全日成交額1175.68億元，較上日微升3.78億元。

國企指數收報11986點，升85點或0.7%。

恒指即月期貨收市升258點或0.86%，報30313點，高水29點。

A股高收亦終止連跌，滬指升0.8%；深成指升0.92%。兩市成交額約4945億元人民幣。互通市場方面，滬深北向使用額度升至73.4億元人民幣，創逾半年高，「深股通」淨買入約33億元人民幣，創開通以來新高；「滬股通」淨買入40.4億元人民幣。

南向「港股通」資金走向個別，當中滬市「港股通」額度剩餘111.77億元人民幣，淨流出6.77億元人民幣或6.44%，連續第五個交易日呈淨流出。

歐洲三大股市最新靠穩；美國道指期貨最新升51點，報24759。

港滙再觸及7.85弱方兌換水平，金管局在紐約交易時段兩度承接港元沽盤，合共買入約51億港元。金管局自上周四起十度入市，合共買入337億港元。與供樓按息相關的1個月香港銀行同業拆息(HIBOR)續升至0.9118厘，連升4個交易日；隔夜息則回落至0.1546厘。

藍籌股方面，騰訊(00700)曾見393.4元創今年低，收市反覆升0.7%，報400元；友邦(01299)升2.4%；長和(00001)升1.8%；上周獲主席李嘉誠增持的長實集團(01113)升1.9%。另外，聯通(00762)升1.6%；「三桶油」造好，中石化(00386)升1.9%。相反，平保(02318)跌0.2%；萬洲(00288)跌1.7%；九倉置業(01997)跌1.5%。

焦點板塊

內銀股：人民銀行定向降準，向市場放水4000億人民幣，內銀造好，建行(00939)升1.1%；工行(01398)升1.5%；中行(03988)升0.7%；招行(03968)升2.5%；郵儲行(01658)升2.1%；信行(00998)升1.5%；農行(01288)升2.4%；民生銀行(01988)升1.1%。

汽車股：製造商股份急挫，華晨中國(01114)曾挫11.2%，收市挫9.4%；北汽(01958)曾插16%，收市挫10.2%；東風(00489)創逾一年低，收市跌3.9%；廣汽(02238)曾挫11.9%，收市挫10.7%，為表現最差「港股通」股份；吉利(00175)跌2.5%；長汽(02333)跌1.1%；比亞迪(01211)跌4.1%。發改委日前表示，汽車行業將分類型實行過渡期開放，直至2022年將全部取消限制。瑞信發表報告，下調多隻中資汽車製造商的評級和目標，當中把華晨和北汽評級由「跑贏大市」直接下調至「跑輸大市」。零件股方面，耐世特(01316)挫4.8%；天能動力(00819)挫4.6%。4S零售商表現反覆，正通(01728)盤中曾挫13%，尾段拗腰，收市升5.5%，報6.5元；中升(00881)曾挫7.8%，收市跌3.2%；永達(03669)曾挫6.1%，收市跌3.4%；廣匯寶信(01293)跌3.6%。

手機設備股：美國商務部發禁令，禁止美國企業未來7年內向中興(00763)出售零件，中興續停牌。本港其他手機設備股續挫，瑞聲(02018)跌2%；舜宇(02382)跌1.2%；高偉(01415)挫5.3%；比亞迪電子(00285)挫6.3%；丘鈦(01478)跌3.7%；富智康(02038)跌4.6%。不過昂納科技(00877)成奇葩，曾升11.7%，收市升9.5%，富瑞認為昂納科技的光學元件業務，將會直接受惠於美國制裁中興(00763)。其他科技製造股方面，通訊設備股長飛光纖光纜(06869)挫10.2%；雷蛇(01337)創新低，收市跌1.9%；鴻騰(06088)跌3.9%。

半導體股：午後顯著造好，中芯國際(00981)曾飆12.8%，收市升9.8%，成交額14.13億元。持有中芯逾7%的紫光(00365)亦跟升10.8%。另外，華虹半導體(01347)曾飆17%，收市升15.7%，為表現最好「港股通」股份。ASM太平洋(00522)升2.2%；先進半導體(03355)升8.6%；中電華大科技(00085)升8.1%；晶門科技(02878)升3.1%。

焦點股份

亞洲資源(00899)：今早曾飆1.89倍，收市回落僅升25.3%，成交額增至3240萬元。集團以每股配售價0.25元，向主席、執行董事兼主要股東李玉國，配售12.68億股新股，作價較前收市價溢價2.01倍，完成後，李玉國持股增至29.8%。集團日前公布，遭廉政公署人員上門調查香港總辦事處，股價昨日創上市新低。

瀋陽公用發展(00747)：今早裂口高開三成，曾飆73.3%，見0.52元逾一年高，收市升65%，成交額4540萬元。集團公布，控股股東深圳金馬向北京華夏鼎科技出售4.2億股內資股，佔已發行股本28.58%，作價1.89億元人民幣。出售完成後，深圳金馬的股權將降至12.25%，北京華夏鼎科技成最大單一股東。

HKE Holdings(01726)：今日上市，收報0.56元，較招股價0.55元，高0.01元或1.8%，成交額約1.8億元。不計手續費，每手5000股賺50元。

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