即巿股評 港股直擊

噚日港股受到拆息上升，同埋A股插水兩面夾擊，即使外圍股市做好，港股仍插水，更逼近三萬邊沿，險守三萬點收市。當缸友心灰意冷，認為三萬久守必失，兼且要再一次下試月初低位之際，阿爺突然出招，人行忽然宣布定向降準，向市場放水4000億人仔，以加強小微企業支持力度，以抵禦經濟下行壓力或可能加大。隔晚夜期跟ADR均重上30400點水平，加上美股連續連升兩個交易日，港股今早亦順理成章高開。

恒指高開407點，一度重上10天線(30338點)，並高見30487點半日高，可惜A股走勢疲弱，未受降準消息提振，港股亦隨其急回，一度倒跌83點，低見29979點，失守三萬大關。恒指中午報30146點，升83點；國企指數報11938點，升38點。

講過超人出得嚟掃貨，個市暫時未死得，可惜只係長和(00001)跟長實集團(01113)有運行，齊齊升逾1%，但大市仍然喺唔生唔死階段，正確嚟講，恒指喺多條移動平均線之下，基本上仲係醫院養傷中，一旦下試月初低位，分分鐘要轉入ICU。港股唔重返多條平均線，即10日線、20日線(30543)、50日線(30797)及100日線水平(30600)，仍然動彈不得，繼續處於有波幅，冇升幅嘅狀況。

尤其港滙長期逼近7.85弱方兌換保證，金管局接港元接到手軟，幸而HIBOR隔夜及一個星期拆息稍為回落，走資情況略見舒緩。不過兩星期及以上嘅拆息亦未有回落跡象，反映息口正趨升，若然走資再度加劇的話，對港股當然有負面影響。而人行放水呢個本來利好股市嘅消息，被市場解讀為去槓桿政策不變，放水係略為寬鬆貨幣，但信貸仍然收緊，只針對扶助微小企業。既然信貸唔放鬆，即係市場唔會有平錢拆借，對A股當然無大太幫助，A股今日繼續插水。

騰訊或再向下劏牛

其他重磅股大部份高開低走，雖然內銀股仍錄得升幅，但開市價已見半日高位，升幅水瓜打狗，無咁一截。騰訊(00700)股王當頂皇冠，喺業績之後已掉咗落嚟，再加埋大股東減持，燈神央姐接貨，股價今早見393.4元創今年新低。騰訊牛證重貨區第一間口395元先流第一滴血，但牛仔最痛區喺380至385元，未知騰訊會否因此流向不止，定要下試該水平方罷休。唔少粉絲都問騰訊可以撈貨未，阿Man認為要有心理準備騰訊繼續受衍生工具所影響，而喺未有特別利好消息之前，或再向下劏牛。當然作為長線投資，分段買貨未嘗不可，只係視乎個人持貨能力，騰訊無乜位幾時買做好，純睇技術走勢，家陣梗係眼看手勿動。

發改委表示汽車行業將分類型實行過渡期開放，直至2022年通過5年過渡期，汽車行業將全部取消限制。汽車股幾乎全部仆直，呢期華晨中國(01114)仆得最慘情，集團主要產銷華晨寶馬，但家陣進口寶馬減稅大平賣，有得揀同一個品牌，不如買進口貨唔買土炮貨。至於其他產銷自家內地品牌嘅汽車股，面對進口車競爭，以後都頭痕，股價下跌亦屬正常。不過阿Man認為吉利(00175)有先見之明，早已入股Benz 母公司戴姆勒，係今次進口汽車稅大減中，受影響較少嘅汽車股，加上稱得上做「姐夫股」，待其股價喘穩，或可考慮吸納，記得上次低位20元，距現價僅一步之距，留意20元能否守穩。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)