港股直擊 即巿股評

隔晚美股續造好，加上人行昨晚突降準，推動港股今早高開逾400點。不過港滙續弱，恒指升勢瞬即蒸發，更一度穿三萬點。

恒指高開407點，重上10天線(約30335點)，甫開曾升424點，見30487點半日高，其後急回，10時30分後倒跌，曾挫83點，失三萬點關，見29979點，其後一度回升逾100點。恒指中午收報30146點，升83點或0.3%，大市成交額657.17億元。

國企指數報11938點，升38點或0.3%。

A股續受壓，滬指跌0.37%；深成指跌0.81%。

港滙再觸發弱方兌換保證水平，金管局在紐約交易時段兩度承接港元沽盤，合共買入約51.02億港元。金管局自上周四起共十度入市，合共買入337億港元。

藍籌內銀支撐大市，建行(00939)升0.9%；工行(01398)升1.5%；中行(03988)升0.7%。另外，騰訊(00700)曾見393.4元創今年低，半日反覆升0.2%；友邦(01299)升1.2%；長和(00001)升1.4%；長實集團(01113)升1.6%；「三桶油」升0.9%至1.4%。相反，平保(02318)跌0.9%；萬洲(00288)跌1.8%；蒙牛(02319)跌2%；九倉置業(01997)跌2.1%。

焦點板塊

汽車股：製造商股份急挫，華晨中國(01114)曾挫11.2%，半日挫8.8%；北汽(01958)曾插16%，半日挫12.7%；東風(00489)挫4.2%；廣汽(02238)挫8.4%；吉利(00175)跌4.2%；長汽(02333)跌1.3%；比亞迪(01211)跌4.2%。瑞信發表報告，下調多隻中資汽車製造商的評級和目標，當中把華晨和北汽評級由「跑贏大市」直接下調至「跑輸大市」。發改委日前表示，汽車行業將分類型實行過渡期開放，直至2022年通過5年過渡期，汽車行業將全部取消限制。零件股方面，耐世特(01316)挫4.8%；天能動力(00819)挫4.9%。4S零售商亦急吐，中升(00881)挫6.2%；正通(01728)挫6.3%；永達(03669)挫4.5%；廣匯寶信(01293)跌5.6%。

手機設備股：美國商務部發禁令，禁止美國企業未來7年內向中興(00763)出售零件，中興續停牌。本港其他手機設備股續挫，瑞聲(02018)跌2.6%；舜宇(02382)跌3.2%；高偉(01415)挫7.4%；比亞迪電子(00285)挫7.4%；丘鈦(01478)挫6.2%；富智康(02038)跌3.3%。其他科技製造股方面，通訊設備股長飛光纖光纜(06869)挫8.3%；雷蛇(01337)創新低，半日跌4.1%；鴻騰(06088)跌3.9%。

醫藥股：今早另一跑輸板塊，石藥(01093)挫2.8%；藥明生物(02269)曾挫8.1%，半日挫4.8%；康哲(00867)挫6.1%；金斯瑞(01548)跌1.6%；中國中藥(00570)跌2.7%；石四藥(02005)跌4.2%；復星醫藥(02196)挫4.8%；四環醫藥(00460)再創逾一年低，半日跌4.5%。中生製藥(01177)建議2送1紅股，股價相對硬淨，半日無起跌。

焦點股份

亞洲資源(00899)：今早曾飆1.89倍，半日回落升38.6%，成交額增至2520萬元。集團以每股配售價0.25元，向主席、執行董事兼主要股東李玉國，配售12.68億股新股，作價較前收市價溢價2.01倍，完成後，李玉國持股增至29.8%。集團日前公布，遭廉政公署人員上門調查香港總辦事處，股價昨日創上市新低。

瀋陽公用發展(00747)：今早裂口高開三成，甫開飆55%，見0.465元近10個月高，半日升36.7%，成交額981萬元。集團公布，控股股東深圳金馬向北京華夏鼎科技出售4.2億股內資股，佔已發行股本28.58%，作價1.89億元人民幣。出售完成後，深圳金馬的股權將降至12.25%，北京華夏鼎科技成最大單一股東。

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