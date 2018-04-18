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今日 12:10 港股直擊 即巿股評

恒指半日升83點 曾跌穿三萬關

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人行昨晚突然宣布降準，推動港股今早高開逾400點，惟A股繼續走弱，恒指其後消化大部分升幅。

恒指高開407點，重上10天線(約30338點)，甫開曾升424點，見30487點半日高，其後急回，一度倒跌83點，低見29979點。恒指中午報30146點，升83點或0.28%，大市成交額657.17億元。

國企指數報11938點，升38點或0.32%。

藍籌股方面，長和(00001)及長實集團(01113)分別升1.44%及1.65%; 油股造好，中石化(00386)漲1.36%; 中海油(00883)升1.28%; 汽車業外資限制五年內將撤銷，吉利(00175)大跌4.24%; 騰訊(00700)先高後低，微升0.15%。

人行降準，內銀股跑贏。工行(01398)連跌4日後，反彈1.52%; 中信銀行(00998)重回10天線，升1.66%; 另外，農行(01288)及郵儲銀行(01658)分別升1.65%及1.75%。

濠賭股造好，永利澳門(01128)升2.71%; 美高梅中國(02282)創近1個月高，半日漲1.63%; 另外，銀娛(00027)及新濠(00200)分別升1.32%及1.32%。

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