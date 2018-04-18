即巿股評 港股直擊

噚日繼續睇死恒指個「小圓頂」下行，但都揀隻遠距離少少嘅恒指熊(58929)standby，朝早恒指做咗個30057點，以為30000點實穿啦，誰不知一個屈尾十就將個市搶高返，仲曾經倒升添；唔緊要，反正我都要喺5分鐘圖上搵個超買位入(58929)，10點20分搶高嗰下可以直入啦；miss咗嘅亦可以喺下半場2點45分，恒指5分鐘圖嘅SlowSTC(14,3)發出超買訊號時落場，但點數計就梗係無朝早嗰吓咁高啦，不過之後見恒指5分鐘圖嘅SlowSTC(14,3)由超買幾乎直插下行至嚴重超賣時，(58929)諗都無諗到可以即日鮮，喺3點25分時恒指已經穿咗朝早做嘅低位，但勢頭仍然繼續下行，直至到3點45分最低見30013點先叫做識得停，但既然個天比機會你喺同日再見到恒指挨住30000點邊皮，(58929)仲唔收檔咩？

噚日搭正6點小妹即刻執袋閃人，事關趕住去睇中醫(唔係要生BB，總之暫時無事住先)，坐緊地鐵時收到電視台嘅同事whatsapp，兩個字：「降準」，忍唔住對住個電話「吓」咗一聲；大陸水一放，今朝恒指先彈407點，開市報30469點。依家10點1分，打稿打到呢度個市已經縮到升200零點，做緊30296點。戰友Jack問：「倒底係要補裂口？還是市底真係弱得咁緊要？」我單字回覆：「弱」，佢無問我點解；如果佢真係問嘅話，我可能會答佢：「因為我同我師兄江小魚一樣『直覺炒股』」。(佢真係出過呢本書架)

預期話市弱，倒不如話個市有好多暗病：美英法打敍利亞、中美貿易戰、港滙續弱、美國可能對俄羅斯進行新一輪制裁……係就係呢堆嘢好似日日都發生，講到口臭、無反應咁滯，若然「狼來了」嘅話，你估最後有幾多人可以成功逃脫?

開恒指牛熊證街貨圖睇，依家10點14分，恒指做緊30220點，升得個百幾點；暫時最高做過30487點，用呢粒數放上去牛熊證街貨圖嘅話，最貼價嗰堆熊證30400至30499點都未完全死晒，而呢度有216張期指。再向上數啲熊證街貨，你班友仔全村人買跌，但退守到31100至31199點，呢度有過千張期指，「咁你噚日都話安全至上啦」，「係，我都有淆底嘅時候」。

下方牛證最貼價嘅係30000至30099點，呢度有198張期指，你估有無人一心諗住大陸放水會吹起個市，所以入牛證呢？會都唔奇，但肯定嘅係下方牛證向下數啲街貨多過上方熊證。就當兩邊各自由最貼價嘅開始數三個100點範圍，牛證夾埋有1367張期指，而熊證有692張期指。10點20分恒指做緊30222點，剛好係牛熊中間位，但下行食得多啲街貨喎，恒指熊(59176)，收回價31238點，同現價有逾900點差距，小注行事。

作者阿珊，從事財經及投資版報道超過10年，由平面媒體走到網絡世界，《鐘擺戰策贏港股》作者。相信技術分析，由窩輪到牛熊證無一不炒，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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